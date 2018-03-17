الأولمبياد الخاص الإماراتي "والألعاب الإقليمية" ينعيان اللاعبة شيخة النقبي

نعى " الأولمبياد الخاص الإماراتي " والأولمبياد الخاص لدورة الألعاب الإقليمية " أبوظبي 2018" المغفور لها شيخة النقبي لاعبة فريق الإمارات للأولمبياد الخاص في رياضة البوتشي التي توفيت صباح اليوم عن عمر يناهز 37 عاما.

و عبر بيان مشترك أصدره " الأولمبياد الخاص الإماراتي " و " الأولمبياد الخاص لدورة الألعاب الإقليمية اليوم عن خالص العزاء لعائلة الفقيدة و أصدقائها و زملائها في الفريق الإماراتي للأولمبياد الخاص داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.. و أكد أن كل عضو في أسرة الأولمبياد الخاص في الإمارات وفي جميع أنحاء العالم يشعر بحزن عميق لهذه الخسارة.

كان حفل افتتاح دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الذي أقيم مساء اليوم في أبوظبي قد بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح الفقيدة وأسرتها.