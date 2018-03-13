نادٍ صيني يلجأ إلى القضاء لوقف تكهنات ضمه "اينيستا"

هدد نادي تيانجين كوانجيان الصيني باتخاذ إجراءات قانونية لوقف تكهنات إعلامية مستمرة حول انتقال قائد برشلونة الاسباني اندريس اينيستا إلى صفوفه.

وارتبط اسم اللاعب البالغ 33 عاماً بالانتقال الصيف المقبل الى الدوري الصيني، الذي جذب عدداً كبيراً من نجوم اللعبة العالميين بعقود مغرية مالياً.

وترك قلب دفاع برشلونة الارجنتيني المخضرم خافيير ماسشيرانو الفريق الكاتالوني في يناير إلى صفوف هيبي تشاينا فورتشون، لينضم إلى امثال البرازيليين هولك واوسكار، الا ان تيانجين تحرك لوضع حد للشائعات حول اينيستا، فأصدر بيانا أكد فيه "رسمياً بأن تقارير اخبارية كهذه هي خاطئة"، مضيفاً "بالنسبة لجميع التقارير الكاذبة حول نادينا، نحتفظ بحق حلها من خلال الوسائل القانونية".

واشارت يومية "سبورت" الكاتالونية الاسبوع الماضي الى ان اينيستا الذي سيبلغ الرابعة والثلاثين في مايو المقبل، عرض عليه الانضمام إلى تيناجين مقابل راتب سنوي بقيمة 35 مليون يورو.

وكان بطل هدف الفوز في نهائي مونديال 2010، وقع عقداً مدى الحياة مع برشلونة في أكتوبر الماضي، إلا ان متصدر الدوري استقدم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الانكليزي في صفقة قد تصل قيمتها المقدرة الى 160 مليون يورو، علما بانه يشغل مركز اينيستا ذاته.

ويضم تيانجين الطموح المهاجم البرازيلي باتو ولاعب الوسط البلجيكي اكس فيتسل، وسرت تكهنات سابقة عن ضمه مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني دييغو كوستا.