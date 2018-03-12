"منتخب الإرادة الإماراتي" يتطلع لمنصات التتويج في "الألعاب الإقليمية" للأولمبياد الخاص

يتطلع أبطال منتخب الإرادة الإماراتي إلى اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الإمارات عاليا في أكبر محفل رياضي وإنساني في العالم مع انطلاق منافسات دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2018" خلال الفترة من 14 إلى 22 مارس الجاري وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويقام يوم السبت المقبل الموافق 17 مارس الجاري حفل الافتتاح الرسمي للألعاب الإقليمية التي تمثل الخطوة الأولى نحو استضافة العاصمة الإماراتية دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019.

وعقدت اليوم جلسة تعريفية عن الأولمبياد الخاص في مدينة العين بالتعاون بين اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص والمجلس الوطني للإعلام.

وحرصت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على حضور التدريبات الصباحية للمنتخب الإماراتي ولجميع اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص للاطلاع على آخر استعداداتهم قبل خوضهم المنافسات في 15 رياضة مختلفة حيث من المقرر أن يتوجه أعضاء البعثة إلى أبوظبي بعد انتهاء التحضيرات النهائية والمعسكرات التدريبية التي أتموها اليوم في مدينة العين.

وأكدت معاليها حرصها وكافة أعضاء مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي - ومنذ صدور قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإعادة هيكلة المجلس في نهاية عام 2017 - على الوصول بالفريق الإماراتي المشارك في الأولمبياد الخاص إلى اعتلاء منصات التتويج ومواصلة ما تحقق من نجاح في مجال رياضات الأولمبياد الخاص خاصة مع نيل الدولة شرف استضافة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص والحدث الرياضي والإنساني الأكبر في العالم وهو الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقرر إقامته في مارس 2019.

وأعربت معاليها عن امتنانها لدعم القيادة الرشيدة للأولمبياد الخاص الإماراتي ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري للأولمبياد الخاص الإماراتي.. الأمر الذي جعل كافة القائمين والمشاركين على الأولمبياد الخاص الإماراتي حريصين على تمثيل الدولة وترسيخ مكانتها البارزة في مختلف المجالات ليكون علم الإمارات خفاقا عاليا في جميع المحافل الرياضية المحلية الإقليمية والعالمية.

وأكدت معاليها أن الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم في الدولة ينبع من إيمان حقيقي بأهمية اندماجهم في المجتمع وخلق الفرص للتعبير عن أنفسهم وإثبات قدراتهم بأنهم أصحاب همم قادرين على المشاركة في بناء الوطن وحفر اسمه بإنجازات ذهبية وفضية وبرونزية.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بأكبر بعثة في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص حيث يبلغ عدد اللاعبين واللاعبات 141 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى 58 إداريا ومرافقا للاعبين يشاركون في 15 رياضة أولمبية.. فيما يبلغ إجمالي اللاعبين المشاركين في الألعاب الإقليمية 1015 لاعبا ولاعبة من 32 دولة حول العالم.

وجاء حرص المجلس الوطني للإعلام على تقديم الدعم اللازم للأولمبياد الخاص إيمانا منه بأهمية مشاركة وسائل الإعلام في نشر رسائل التوعوية حول قدرات أصحاب الهمم من خلال مد جسور العمل المشترك في كافة المنصات الإعلامية المحلية منها والإقليمية والعالمية لإعطاء الفرصة لأبطال الدولة أصحاب الهمم للتعبير عن جهودهم المبذولة بتمثيل بلدهم الامارات وسط لاعبين جاءوا من 32 دولة مختلفة من حول العالم للمنافسة الرياضية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أو من آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتشهد دورة الألعاب الإقليمية انطلاق برامج المدينة المضيفة بعد غد ويستمر حتى 16 مارس تمهيدا للافتتاح الرسمي 17 مارس الجاري .. فيما تنطلق المنافسات في الرياضات المختلفة من 18 إلى 21 مارس وتختتم فعاليات الحدث في 22 مارس بحفل ختامي يشهد حضور مميز من أهم الشخصيات المحلية والعالمية.

وقال عبدالله الوهيبي مدير الإدارة الرياضية للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الإماراتي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات - إن اللجنة المنظمة حرصت على تجهيز الملاعب وكافة أماكن الإقامة والمواصلات للوفود المشاركة .. مشيرا إلى أن سيتم إجراء تقسيم للألعاب يوم 16 مارس الجاري تمهيدا لبدء المنافسات في 18 من الشهر ذاته.

وأوضح أن الدولة تستقبل أكثر من ألف لاعب ولاعبة وسيتم توزيع الوفود على إمارات الدولة كافة خلال الأيام المقبلة تمهيدا لانعقاد الاجتماعات الفنية في 16 من شهر مارس الجاري.. متوجها بالدعوة إلى كافة فئات المجتمع إلى حضور حفل الافتتاح وكافة منافسات الألعاب التي تبدأ من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا.

وأكد عدد من أعضاء منتخب الإمارات للإرادة في تصريحات لـ " وام " أن هدفهم هو تحقيق ميداليات للدولة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية والصعود إلى منصات التتويج .. مشيرين إلى أنهم خاضوا معسكر تدريبي متميز في مدينة العين وأصبحوا الأن على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الهام.

يشار إلى أن الأولمبياد الخاص الإماراتي تأسس عام 1990 واتخذ بعدا جديدا بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بتحويل الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى هيئة مستقلة تحت الرئاسة الشرفية لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الأمر الذي جعل اللاعبين يشعرون بمسؤولية على عاتقهم انعكست في روح الاصرار ورفع الهمم وهو ما تبين خلال معسكرهم الأخير لإثبات ذاتهم وما يتمتعون به من قوة وعزيمة وإصرار ورغبة في مشاركة الآخرين في تحقيق الإنجازات التي تليق بوطنهم.