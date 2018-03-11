الرئاسة تعانق أغلى الرموز في «ختامي الوثبة»

حققت مؤسسة هجن الرئاسة، إنجازاً فريداً في عالم سباقات الهجن، بعد حصولها على «سوبر هاتريك» أغلى رموز المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2018)، الذي أقيم على مدار 11 يوماً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أكثر من 15 ألف مطية من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إنجاز مؤسسة هجن الرئاسة العملاقة، بحصولها على أغلى الرموز في ختام مهرجان الوثبة، أمس، وتوج معاليه الشعار الأحمر بالسيف الذهبي، كما توج معاليه الفائزين بالرموز في اليوم الختامي، بحضور فهر بن فاتك آل سعيد، مالك مؤسسة هجن العاصمة بسلطنة عمان، وسط سعادة واحتفال محبي وعشاق هجن الرئاسة بالإنجاز.

سيطرة

وسيطرت هجن الرئاسة على جميع أشواط الرموز للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي، وسط تفوق كامل لشعار المؤسسة العملاقة، التي تألقت بشكل لافت للنظر، في ختامي الوثبة، حصدت خلاله على 12 من أصل 16 رمزاً.

وأهدت «شواهين» بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، هجن الرئاسة، أغلى رمز في المهرجان، بحصولها على سيف صاحب السمو رئيس الدولة الذهبي، في أقوى أشواط المهرجان على الإطلاق، المخصص للحول المحليات، لتحصد الناموس و2 مليون درهم، بعد أن قدمت أداء هو الأقوى في المهرجان هذا العام ككل، وحققت زمناً قياسياً لأول مرة يسجل في تاريخ سباقات الهجن، بـ 11.46.4 دقيقة.

وشهد الشوط الأول كسر الأرقام القياسية، حققتها المطايا الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، متخطية حاجز الـ 12 دقيقة، بعد أن جاءت «طرب» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي في المركز الثاني، بتوقيت 11.47.8 دقيقة، وفي المركز الثالث كانت «هملوله» بقيادة علي جميل الوهيبي، على موعد مع المركز الثالث، بتوقيت قدره 11.47.9 دقيقة، فيما جاء في المركزين الرابع والخامس «سياسة» و«منصب» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي.

وتألق مضمرو هجن الرئاسة في أهم أيام المهرجان، محمد عتيق زيتون المهيري وعلي جميل الوهيبي وأحمد مطر ماجد الخييلي، بعدما سيطروا سيطرة تامة على أغلب الرموز في المهرجان.

الرمز الثاني

وانتزع «العابر»، الرمز الثاني لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر الفيلسوف أحمد مطر ماجد الخييلي، وأهدى الشعار العريق، بندقية الزمول المحليات والجائزة مليون ونصف درهم، بعد أن قدم أداء رائعاً، واستطاع خطف المركز الأول عن جدارة واستحقاق، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12.14.4 دقيقة، واكتمل تفوق الرئاسة مع المركزين الثاني والثالث، عن طريق «الشامي» بقيادة علي جميل الوهيبي، وبتوقيت 12.15.7 دقيقة، و«شاهين» بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، بتوقيت 12.18.6 دقيقة.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها، بعد أن حلقت «مرضية» بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي، بناموس والسيف الفضي لصاحب السمو رئيس الدولة، في الشوط الثالث المخصص للحول المهجنات، ليضع الخييلي الرمز الثاني في رصيده، والثالث للرئاسة، بتوقيت 11.51.5 دقيقة، وجاءت «قطنة» لهجن الرئاسة، مع نفس المضمر في المركز الثاني، بتوقيت 11.52.0 دقيقة، فيما احتلت «الظبي» لهجن الرئاسة، مع علي جميل الوهيبي، المركز الثالث بتوقيت 11.53.3 دقيقة.

واختتم «شاهين» بقيادة علي جميل الوهيبي، إنجاز هجن الرئاسة و«السوبر هاتريك»، بحصوله على بندقية الشوط الرابع الأخير للزمول المهجنات، بعد أن عبر خط النهاية في المركز الأول بتوقيت قدره 12.10.3 دقيقة، عقب منافسة قوية مع «مبعد»، الذي حل ثانياً بتوقيت 12.10.7 دقيقة، فيما أكملت الرئاسة ثلاثية الشوط الرابع، عن طريق «لطام» بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، بتوقيت 12.11.5 دقيقة.

تبريكات

ورفع رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على الإنجاز الذي حققته هجن الرئاسة، بتتويجها بسيف رئيس الدولة في ختامي الوثبة 2018.

وأهدى معاليه، الإنجاز والفوز إلى القيادة الرشيدة، وللشعب الإماراتي من محبي وعشاق رياضة الهجن والشعار الأحمر، كما أهدى معاليه، ناموس هجن الرئاسة، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مثمناً دعم ومتابعة سموه المستمر لهجن الرئاسة، التي كان لها الأثر الأكبر في إنجاز المؤسسة العملاقة، وتواصل التألق والتفوق في ميادين الهجن المختلفة، حصدت خلالها أبرز الرموز، التي توجتها بالرمز الأغلى في المهرجان الختامي بالوثبة.

وأعرب معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، عن سعادته الغامرة بإنجاز هجن الرئاسة، والتتويج بأغلى الرموز بسيف صاحب السمو رئيس الدولة، وبكل رموز اليوم الختامي، مشيراً على أن هذا الإنجاز، جاء بفضل الإعداد والتجهيز المبكر قبل المشاركة في أي محفل من المحافل، وعن طريق توفير كل وسائل الدعم، من أجل الوصول إلى المراتب الأولى دائماً في كل السباقات، موجهاً التهنئة إلى مضمري هجن الرئاسة، على العمل الجيد الذي قاموا به في المهرجان، وإلى كل محبي وعشاق شعار هجن الرئاسة.

مشاركة مميزة

وأشاد معاليه بالمشاركة الكبيرة والمميزة للمؤسسات الكبرى، ومن أبناء القبائل من ملاك الهجن من الدولة دول مجلس التعاون، مؤكداً أن الناموس الأكبر، هو تجمع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر الهدف الأسمى من رياضة الهجن، مشيراً إلى أن عام زايد، هو عام الخير، وهجن الرئاسة تسعى للتفوق دائماً، خاصة أن عام 2018 يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما أعرب معاليه عن سعادته بالأرقام القياسية التي حققتها هجن الرئاسة في التوقيت الزمني في الشوط الأول، موضحاً أنه إنجاز كبير، يحسب للرئاسة وللقائمين على متابعة الهجن الفائزة، ودليل على تحسن سلالات الإبل، وقال إن الفرحة الكبيرة للجميع، هي نجاح المهرجان، والكل راضٍ ويشعر بالسعادة، لأنه هو الناموس الأكبر.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة لمهرجان ختامي الوثبة، ولكل القائمين على المهرجان، من خلال الاستعدادات والتجهيزات للمهرجان قبل بدايته، مروراً بالمنافسات وحتى نهاية المهرجان بنجاح، مؤكداً أن الجميع يستحق التقدير على بذل الغالي والنفيس، في سبيل خروج المهرجان بهذه الصورة الرائعة.

دعم

قال أحمد مطر بن ماجد الخييلي مضمر هجن الرئاسة، والمتوج ببندقية الزمول المحليات والسيف الفضي للحول المهجنات: إن دعم القيادة الرشيدة لمؤسسة هجن الرئاسة أسهم في الإنجازات التي تحققها المؤسسة العملاقة، مهنئاً القيادة الرشيدة على حصد الرموز الغالية في ختام المهرجان، وللعام الثاني على التوالي. وأضاف: حصد الرئاسة لأكثر من 75% من رموز المهرجان نتاج العمل المتواصل والاهتمام الكبير من أصحاب السمو الشيوخ، واستمراراً للتفوق الذي حققته في العام الماضي، بعد أن أحرزت في نسخة 2017 ثلاثية، مشيداً بدعم ومتابعة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن للمؤسسة.

بن زيتون: تميز «الرئاسة» لم يكن مفاجئاً

أهدى محمد عتيق بن زيتون، مضمر هجن الرئاسة، إنجاز الشعار الأحمر في ختامي الوثبة 2018، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وإلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان. وقال، سيطرة هجن الرئاسة على أغلب رموز المهرجان، وتميزها واحتكارها رموز الحول والزمول الأربعة، لم يكن مفاجئاً، وإنما استمراراً لنجاحات سنوات طويلة.

وأضاف: شعار الرئاسة دائماً على الموعد، ونفخر بالحصول على سيف رئيس الدولة، رغم المنافسة القوية مع مضمري المؤسسة. أبوظبي - البيان الرياضي

«شواهين» الأسرع في التاريخ

دخلت «شواهين»، تاريخ سباقات الهجن العربية الأصيلة من أوسع أبوابه، بعدما نجحت في تحقيق رقم قياسي، هو الأفضل على الإطلاق في تاريخ سباقات الهجن، إذ نجحت في كسر الرقم القياسي السابق، المسجل باسم «الجزيرة»، وذلك بعد فوزها بالسيف الذهبي بتوقيت 11.46.4 دقيقة.

كما تفوقت «شواهين» على «الكايدة»، التي كانت قد سجلت زمناً تاريخياً في ميدان الوثبة العام الماضي، بكسر حاجز الـ 12 دقيقة لأول مرة في تاريخ الهجن، عندما سجلت 11.59.9 دقيقة.

وباتت عاصمة ميادين الهجن في الوثبة، هي الأبرز، مؤكدة أنها أكثر الميادين إدخالاً للمطايا تاريخ سباقات الهجن، بعدما شهدت كسر أكثر من رقم سابق على مدار السنوات الماضية، ليكون إنجاز «شواهين» العام الحالي، هو الأبرز على الإطلاق.أبوظبي - البيان الرياضي