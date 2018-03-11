انطلاق منافسات «لندن غراند سلام» للجوجيتسو

انطلقت أمس، منافسات الجولة الخامسة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيسو، من العاصمة البريطانية لندن، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت عاصمة الضباب، الثانية من بعد الظهر بتوقيت أبوظبي، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم، يتنافسون في فئات الناشئين والبالغين والماسترز، على جوائز مالية قدرها 125 ألف دولار أميركي، فضلاً عن نقاط التصنيف العالمي.

اقتصر حفل الافتتاح الرسمي، الذي أقيم بصالة «كوبر بوكس أرينا»، بمجمع الملكة إليزابيث الأوليمبي، على عزف السلام الوطني للإمارات «الدولة المنظمة للحدث»، ثم عزف السلام الوطني للملكة المتحدة «الدولة المضيفة»، ثم بدأت المنافسات مباشرة، بنزالات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وهي الفئات التي لم يشارك فيها الكثير من لاعبينا، حيث إن أغلب لاعبي ولاعبات الإمارات، سوف يشاركون في فئتي الحزامين الأزرق والأبيض اليوم، وهو اليوم الختامي للبطولة، التي تقام للعام الثالث على التوالي في العاصمة البريطانية، ولكنها الأولى التي تجرى على يومين، بعد أن كانت على يوم واحد في العامين الماضيين.

من ناحيته، أكد غوستافو أوليفييرا رئيس الاتحاد البريطاني للجوجيتسو، أن جولة لندن غراند سلام للجوجيتسو هذا العام، حطمت الكثير من الأرقام القياسية، مشيراً إلى أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة، التي تقام فيها بطولة للجوجيتسو، يتعدى عدد المشاركين فيها رقم الـ 1000 لاعب ولاعبة، ولذلك، فهو يوم تاريخي.

وقال: وبالنسبة للحظة التاريخية الثانية، فهي المتعلقة بإقامة البطولة في مجمع الملكة إليزابيث الأوليمبي، وهو أهم مرفق رياضي في الدولة، والذي تأسس خصيصاً لاستضافة أوليمبياد لندن 2012، وهو المكان الذي كنا نحلم من قبل أن نمر من أمامه فقط، وأن يدخله أبطال الجوجيتسو ليلتقطوا الصور فيه، ولكننا الآن، وبفضل دعم أبوظبي وجولات أبوظبي غراند سلام، نقيم بطولتنا به، وقد تسلل إلي شعور بأن رياضتنا قد تم اعتمادها أوليمبياً، لأننا نلعب في نفس المكان الذي أقيمت فيه واحدة من أنجح الأوليمبياد في التاريخ، وفي صالة تستوعب 15 ألف متفرج.

وقال: من المكاسب الكبيرة أيضاً لهذه الجولة، أننا، ولأول مرة، نجحنا في إقامة حملة دعاية وترويج لها، كما أنها تحظى بمتابعة وتغطية من أهم تليفزيون رياضي في بريطانيا، وهو سكاي سبورتس، ومن أجل ذلك، فقد وصلت رسالتها لكل شرائح المجتمع، وقد رصدنا ذلك عبر وسائلنا الخاصة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: دخول «سكاي سبورتس» معنا كشريك، سوف يحدث نقلة في تطوير اللعبة بشكل عام في لندن، لأننا سنجد رعاة بالتأكيد، وبدأنا نتلقى اتصالات بالفعل في هذا المجال، وهذا سوف يسهم في صناعة الابطال، وتحويل اللعبة من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف، وهو هدف في حد ذاته، تتبناه أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو، ونحن لدينا مشروع طموح لنشر اللعبة وإدخالها إلى عدد من المدارس بشكل انتقائي، أسوة بمشروع أبوظبي، الذي يعتبر نموذجاً لكل دول العالم الراغبة في تطوير اللعبة والوصول بها إلى العالمية في وقت قياسي.

وكان لاعبو ولاعبات الإمارات، قد تجاوزوا أمس إجراءات الوزن الرسمية، التي جرت بنفس الصالة، تحت إشراف الحكام الدوليين، وأكد إليساندرو ناسيمنتو، أنه كان هناك التزام كامل من اللاعبين واللاعبات بالإجراءات، وأن هناك حصة إضافية أخيرة اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف، لإتاحة فرصة أخيرة لمن سيشاركون في نزالات اليوم من فئتي الحزامين الأبيض والأزرق.

نهائيات

تقام اليوم في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت لندن السابعة بتوقيت أبوظبي نهائيات منافسات الحزام الأسود، التي ستجمع بين أقوى المصنفين في العالم بأوزانهم المختلفة، وسوف تحظى بمتابعة كبيرة من كل عشاق اللعبة.

كلاسيكو العين والوحدة في انجلترا

مثلما توجد منافسات قوية للغاية في كرة القدم بين العين والوحدة، يوجد كلاسيكو آخر بين الناديين حالياً في الجوجيتسو، وذلك بجولة لندن غراند سلام للجوجيتسو، حيث إن المنافسة محتدمة بينهما على صدارة الترتيب المحلي، فالوحدة يتقدم على العين بأكثر من 2000 نقطة، والعين الذي كان بعيداً عن الصدارة بفارق كبير حتى الأسبوع الماضي اقترب أكثر فأكثر بعد نتائجه المميزة في بطولتي استراليا وانجولا الدوليتين، والجزيرة الذي كان بطلاً في الموسمين الماضيين تراجع خطوتين للوراء هذا الموسم.

الوحدة يشارك بأكثر من 30 لاعباً ولاعبة في البطولة، والعين يشارك بما يقرب من 30 لاعباً ولاعبة في نفس البطولة، وكلاهما دفع بقوته الضاربة، وكلاهما يبحث عن التتويج والنقاط التي تدعم موقفه في التصنيف العالمي الذي وضعه اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

خالد الهنائي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب المصاحبة في الوحدة يترأس بعثة ناديه، ويؤكد أن لاعبيه هدفهم حسم المنافسة في جولة لندن، من خلال توسيع الفارق بين الطرفين، لأن الموسم قارب على الانتهاء ولم يبقَ منه سوى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لحصد النقاط فيها فقط، ويؤكد أن المنافسة كانت قوية جداً هذا الموسم، وأن الوحدة تمكن من فرض واقع جديد على التنافس بين الأندية بفضل الدعم الكبير من قبل الإدارة العليا للنادي.

أما عبدالله الشامسي رئيس بعثة العين فهو يؤكد بأن المنافسة ما زالت في الملعب، وأن العين يملك نوعية مميزة من اللاعبين تجعله منافساً دائماً، وأن الفارق الوحيد في النقاط نتج عن كثرة مشاركات الوحدة في البطولات الخارجية، وليس عن فارق المستوى بين اللاعبين، بدليل أن العين هو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة على المستوى المحلي للعام الثاني على التوالي.

ناتاليا: جولة لندن الأقوى

تقول ناتاليا زومبا إن جولة لندن غراند سلام، تعد من أقوى الجولات في سلسة أبوظبي غراند سلام هذا الموسم، على خلفية نوعية اللاعبين واللاعبات المصنفين والمصنفات من أصحاب المراكز الأولى، وأن المنافسة كانت قوية للغاية في فئتها التي شاركت فيها، وهي فئة الحزام البني لوزن 70 كغم، مشيرة إلى أنها معتادة على المشاركة في جولات أبوظبي غراند سلام، حيث شاركت في جولتي طوكيو وأبوظبي، وحققت الفوز فيهما.

وقالت: المنافسات كانت قوية للغاية أمس، مشيرة إلى أن اللعبة تتطور عاماً بعد عام حول العالم، وتصبح أصعب عاماً بعد عام.

وتقول: بدأت مسيرتي التنافسية في سان باولو بالبرازيل، وحققت الكثير من الانتصارات والإنجازات في مسيرتي الاحترافية، ولكني عندما حاولت أن أقترب من النجاح أكثر، وأن أحقق أحلامي في اللعبة، انتقلت إلى أبوظبي، أعمل فيها الآن ومنذ عامين، لتدريب البنات في المدارس على رياضة الجوجيتسو، وأشهد بأن بنت الإمارات تملك قدرات كبيرة، وتملك الشجاعة لأن تقدم نفسها بأفضل صورة في مجال الرياضة، لأن أبوظبي تملك أكبر مشروع لتطوير الجوجيتسو في العالم، وفي ظني أن أبوظبي سوف تكون الرقم واحد في العالم الجوجيتسو خلال 5 سنوات.

وعن أهم ميدالية حققتها في مسيرتها، قالت: حققت الذهب في بطولة العالم من قبل، ولكني شاركت في عالمية أبوظبي للمحترفين، ولم أحظَ بشرف التتويج فيها، ولكني مصرة على الفوز والحصول على الذهب هذه المرة.

شقيقة الأسطورة لن ترضى إلا بالذهب

حضرت أنا كارولينا فييرا الشقيقة الصغرى لأسطورة الجوجيتسو العالمي رودولفو فييرا من أجل المشاركة في جولة لندن غراند سلام للجوجيتسو، مؤكدة أنها لن ترضى إلا بالذهب، وأنها في البداية لم تكن تحب الجوجيتسو، وكانت تظن بأنها لعبة للرجال فقط، ولكنها عندما ذهبت خلف شقيقها رودولفو في التدريبات، وقعت في غرام اللعبة، وتدربت فيها، وتدرجت من الأحزمة حتى وصلت الآن إلى الحزام الأسود، وأنها تملك ذكريات رائعة فيها، أهمها أنها في بطولة أبوظبي العالمية نجحت في الفوز باللقب على حساب لاعبة حزام أسود، بينما كانت هي تلم حزاماً بنياً.

وقالت: رودولفو فييرا هو مثلي الأعلى، وتحدث معي قبل حضوري إلى لندن، ونصحني أن ألعب من أجل الفوز، ووعدني أنه سيتابع نزالاتي، ونصيحته الدائمة لي أن أكون شرسة في كل النزالات، وألا أترك مساحة حركة أو مناورة للمنافسين، وأن أثق بنفسي دائماً، ولا أخاف أي لاعبة، وتلك الكلمات هي سر تميزي في بياضة الجوجيتسو. لندن - البيان الرياضي