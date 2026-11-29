

شهدت النسخة الثانية من سباق «حصّنتك يا وطن» مُشاركة أكثر من 80 ألف شخص من مُختلف أنحاء دولة الإمارات، في حدث رياضي ومجتمعي جسّد قيم الوحدة الوطنية، وعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وروح التلاحم المجتمعي.



كما افتُتح السباق بعرض جوي مميّز لفريق فرسان الإمارات، الذي رسم لوحة فنية بألوان علم الدولة في سماء الوطن، إلى جانب عروض الفرقة الموسيقية العسكرية والعروض الثقافية الإماراتية التي عكست أصالة الموروث الوطني وثراءه، في مشهد جسّد روح الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وأضفى طابعاً احتفالياً مميّزاً على انطلاقة الحدث.



ويأتي تنظيم سباق «حصّنتك يا وطن»، بدعم اللجنة المنظّمة لسباق زايد الخيري، امتداداً لرسالتها الرامية إلى تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة الرياضة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. ومع إتاحة التسجيل مجاناً أمام جميع أفراد المجتمع في الدولة، شكّلت النسخة الثانية محطة بارزة في مسيرة الحدث، بعد النجاح الذي حقّقته النسخة الأولى بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص.



وشهد السباق لحظة وطنية مؤثرة، حيث تولّت أسر الشهداء الإماراتيين إعطاء إشارة الانطلاق، في مشهد جسّد أسمى معاني الوفاء والعرفان بتضحيات شهداء الوطن، وعكس قيم الوحدة الوطنية والاعتزاز بإرثهم. كما استقطب السباق مختلف فئات المجتمع من العائلات والأطفال وهواة الجري والعدائين المحترفين وأصحاب الهمم، في أجواء جسّدت روح التلاحم المجتمعي.



وانطلق السباق من واحة الكرامة، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، وصولاً إلى فندق إرث أبوظبي، وشمل ثلاث مسافات هي 3 و5 و10 كيلومترات، ضمن مسارات جمعت بين معالم وطنية بارزة تعكس تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية، وتجسّد الإرث والقيم التي قامت عليها مسيرة الاتحاد.



وعن نجاح النسخة الثانية من السباق، قال الفريق «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظّمة لسباق زايد الخيري: نعتزّ بالنجاح الذي حقّقته النسخة الثانية من سباق «حصّنتك يا وطن». فمنذ إطلاق هذه المبادرة، حملنا رسالة تتجاوز حدود الرياضة، عنوانها الانتماء إلى الوطن والوفاء لإرثه والاعتزاز بقيمه.

وأوضح: اليوم، بمشاركة أكثر من 80 ألف شخص، نرى هذه الرسالة تتجسّد في مشهد وطني جامع يعكس عمق الروابط التي تجمع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. وتبقى مشاركة أسر شهدائنا مصدر اعتزاز خاص لنا، وامتداداً لنهج الوفاء والعرفان بتضحيات أبطال الوطن.



وأضاف: إنّ النجاح المتنامي للسباق منذ نسخته الأولى يؤكّد أهمية مواصلة الاستثمار في المبادرات التي تضع الإنسان في صميم أهدافها، انطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. ومن هذا المنطلق، نعمل على ترسيخ مكانة سباق «حصّنتك يا وطن» بوصفه موعداً وطنياً سنوياً تتجدّد من خلاله قيم الاتحاد والانتماء، ويمتدّ أثره إلى الأجيال القادمة. ونثمّن تكامل جهود الجهات المنظّمة والشركاء والداعمين والمتطوّعين، الذين أسهموا في ترجمة رؤيتنا إلى واقع ملموس.



وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يجسّد سباق «حصّنتك يا وطن» أسمى معاني الوفاء والانتماء للوطن، ويؤكّد الدور المحوري للرياضة في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية. ونفخر بالإقبال المجتمعي المتنامي الذي شهدته النسخة الثانية من السباق، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، في مشهد يعكس وحدة مجتمع الإمارات واعتزازه بإرثه وهويته الوطنية.



وأضاف العواني: يحرص مجلس أبوظبي الرياضي على دعم المبادرات والفعاليات الرياضية التي تتجاوز في أهدافها حدود المنافسة، لتسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة أسلوباً للحياة، وإتاحة فرص المشاركة أمام جميع فئات المجتمع. ونثمّن جهود اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري وجميع الشركاء والجهات الداعمة، وتعاونهم المثمر في تقديم حدث رياضي يحمل رسالة وطنية وإنسانية نبيلة، ويعزز الأثر المستدام للرياضة في المجتمع.

وامتدّت أجواء الاحتفاء إلى قرية السباق، التي احتضنت مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات العائلية وتجارب المأكولات والمشروبات، لتوفّر للمشاركين والزوار تجربة متكاملة في أجواء احتفالية عكست روح المناسبة.



وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصّصة للفائزين والفائزات في سباقات 3 و5 و10 كيلومترات مليون درهم، موزّعة على مختلف الفئات العمرية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب فئات أصحاب الهمم.



كما نُظّمت نسخة عام 2026 من سباق «حصّنتك يا وطن» بالتعاون بين إرث أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي واتزان فتنس، وبرعاية كلٍّ من: لِعماد، ومبادلة، وإيدج، والدار، وانترناشيونال جولدن جروب، ونيرفانا، والمسعود للسيارات، ومياه العين، والمسعود لتأجير المعدّات، ومدينة برجيل الطبية، ومجموعة تدوير.