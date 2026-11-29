زار الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مركز أدنيك العين.

وتفقّدا خلال جولة رافقهما فيها حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وعدد من كبار قيادات المجموعة، أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة، واطلعا على ما تعرضه من منتجات ومعدات وتقنيات متخصصة في مجالات الصيد والصقارة والفروسية والأنشطة الخارجية.

وتنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعرض بالشراكة الإستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، ويجمع المعرض الشركات والمؤسسات المتخصصة والخبراء والهواة، ويتيح فرصا لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات التجارية، إلى جانب دوره في صون الموروث الثقافي الإماراتي ونقل المعارف والمهارات المرتبطة به إلى الأجيال المقبلة.

وتستقطب الدورة الثانية من المعرض 1,020 عارضا وعلامة تجارية من 50 دولة، بزيادة 17% في أعداد العارضين والعلامات التجارية مقارنة بالدورة الافتتاحية، فيما ارتفعت مساحة المعرض بنسبة 46% لتصل إلى 35 ألف متر مربع.

ويضم المعرض 14 قطاعاً متخصصاً، تشمل الصقارة والفروسية ومعدات الصيد والرماية الرياضية والتخييم ورحلات الصيد والسفاري ومركبات الترفيه في الهواء الطلق، إلى جانب الإبل والسلوقي العربي والفنون والحرف اليدوية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.

ويقدم المعرض برنامجاً من العروض الحية والمسابقات والأنشطة الثقافية والورش التطبيقية المخصصة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار، ويتيح للأجيال الناشئة التعرف إلى تقاليد الصقارة والفروسية والصيد والممارسات التراثية الإماراتية.

ويختتم معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 فعالياته اليوم الأحد، ويستقبل زواره في مركز أدنيك العين حتى 10 مساء.