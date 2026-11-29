

توج المحمل «ماجان 99»، لمالكه معالي علي بن حماد الشامسي، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي، بطلاً لسباق برج العرب للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً – الجولة الأولى، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2026–2027، بمشاركة 68 حملاً، نجحت جميعها في إكمال السباق. وحل المحمل «مفارج 91»، لمالكه ونوخذته يوسف أحمد محمد الحمادي، في المركز الثاني، فيما أحرز المحمل «الظفرة 125»، لمالكه ونوخذته محمد عبدالله المرزوقي، المركز الثالث.



وشهد السباق منافسة قوية بين النواخذة والبحارة المشاركين، الذين استعرضوا مهاراتهم وخبراتهم في التعامل مع الأشرعة وقراءة اتجاهات الرياح، في واحدة من أبرز المنافسات البحرية التراثية التي تحظى بمكانة خاصة لدى أبناء الإمارات، وتعكس ارتباطهم بالموروث البحري الأصيل.

وعقب ختام السباق، قام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.



وقال محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «سعداء بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها الجولة الأولى من سباقات المحامل الشراعية التراثية فئة 60 قدماً، بمشاركة 68 محملاً، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها هذه السباقات لدى النواخذة والبحارة، وحرصهم على مواصلة مسيرة الآباء والأجداد والمحافظة على الموروث البحري الإماراتي، ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جهوده لتطوير السباقات البحرية التراثية، وتوفير أفضل الظروف التنظيمية للمشاركين، بما يعزز استدامة هذه الرياضات وانتقالها بين الأجيال، ونبارك لأصحاب المراكز الأولى، ونشكر جميع النواخذة والبحارة على مشاركتهم والمستويات التي قدموها وسط تحدي عدم ارتفاع سرعة الرياح، ونتطلع إلى استمرار المنافسات القوية خلال الجولات المقبلة من الموسم».



من جانبه، أعرب مروان عبدالله محمد المرزوقي، نوخذة المحمل «ماجان 99»، عن سعادته بالتتويج بلقب الجولة الأولى، وقال: «الفوز في مستهل سباقات هذه الفئة يمنحنا دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة خلال الموسم، خصوصاً في ظل المشاركة الكبيرة ووجود نخبة من أصحاب الخبرة في السباقات البحرية التراثية. هذا الفوز ثمرة جهود جميع أفراد الطاقم والعمل بروح الفريق الواحد، ونتطلع إلى البناء على هذه البداية وتحقيق المزيد من النتائج المميزة في السباقات المقبلة، كما نتوجه بالشكر إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على جهوده في تنظيم هذه السباقات ودعم النواخذة والبحارة».



وتقدمت اللجنة المنظمة بخالص الشكر والتقدير للرعاة وشركاء النجاح، وهم: القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، وخفر السواحل، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وقنوات دبي الرياضية، ونونسيير، شريك التوقيت الرسمي للسباقات، على جهودهم وتعاونهم في إنجاح الحدث.



ويأتي تنظيم السباق في إطار جهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الرامية إلى المحافظة على الموروث البحري الإماراتي، وتعزيز حضوره في المشهد الرياضي والمجتمعي، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة لتنظيم السباقات والفعاليات الرياضية البحرية.