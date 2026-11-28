شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، منافسات اليوم الأول من سباق «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي - النهائي الكبير لموسم 2026» من بطولة «رولكس سيل جي بي»، المقدّمة من مجلس أبوظبي الرياضي، والذي يقام على مدى يومين أمام قصر الإمارات في أبوظبي، بمشاركة نخبة من أبرز فرق الإبحار الشراعي العالمية.

وتابع سموه جانباً من الجولة الختامية للبطولة، والمنافسة بين الفرق المشاركة لبلوغ السباق الحاسم على لقب الموسم، وجائزته البالغة مليوني دولار، التي تعد أكبر جائزة مالية في رياضة الإبحار.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن استضافة أبوظبي للنهائي الكبير لبطولة «رولكس سيل جي بي» تجسّد المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارة على خارطة الرياضة العالمية، وتعكس ثقة المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية بقدراتها التنظيمية، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية وسياحية عالمية المستوى، ومقومات طبيعية وجغرافية فريدة تجعل منها وجهة مثالية لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية الدولية.

وثمّن سموه الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وحرصها على توفير جميع مقومات النجاح والتميز، بما أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية الدولية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكّل الركيزة الأساسية للإنجازات المتحققة، والدافع لمواصلة العمل على تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وترسيخ دور الرياضة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار سموه إلى أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية تتجاوز في أهدافها وأثرها الجانب الرياضي، لتسهم في دعم القطاعين السياحي والاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، والترويج للمقومات الحضارية والثقافية والسياحية التي تزخر بها أبوظبي، فضلاً عن ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للرياضات البحرية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ دولة الإمارات وإرثها البحري العريق.

وأضاف سموه أن استضافة نخبة من أبرز الفرق والرياضيين العالميين تمثل فرصة لتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع، وإلهام الأجيال الجديدة لممارسة الرياضات البحرية، واكتشاف المواهب وتنميتها، والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يدعم مسيرة تطوير القطاع الرياضي واستدامة مكتسباته، ويعزز إسهام الرياضة في تحقيق الأهداف التنموية لإمارة أبوظبي.

وتتواصل المنافسات غدا الأحد 29 نوفمبر 2026، بإقامة السباقات المتبقية ونهائي جولة أبوظبي بمشاركة أربعة قوارب، قبل تأهّل الفرق الثلاث الأولى في الترتيب النهائي للموسم إلى السباق الحاسم على لقب البطولة.