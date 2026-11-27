شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الرابع من مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2026، التي أقيمت في ميدان الوثبة بمشاركة آلاف المطايا لهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت منافسات سن الإيذاع لمسافة 6 كيلومترات، عبر 14 شوطاً في الفترة المسائية، منها 8 أشواط للرموز، إلى جانب 20 شوطاً في الفترة الصباحية. وافتتحت «الشايبة» المملوكة لمانع علي بن حماد الشامسي قائمة الفائزين بالرموز، بعدما أحرزت كأس الإيذاع للأبكار في الشوط الرئيسي المفتوح، مسجلة زمناً قدره 8:53:13 دقائق، وهو أفضل توقيت في منافسات الإيذاع.

وفي الشوط الرئيسي الثاني، توّج «موفق» المملوك لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي ببندقية الجعدان المفتوح، بعد تسجيله زمناً بلغ 8:57:00 دقائق. وفي الشوط الرئيسي الثالث، فازت «حشمة» المملوكة لمانع علي بن حماد الشامسي بكأس الأبكار المحليات، لتمنح شعارها اللقب الثاني في منافسات الإيذاع، بزمن 9:01:42 دقائق، فيما أحرز«حكيم» المملوك لعبيد محمد سلطان مطر الكتبي بندقية الجعدان المحليات، مسجلاً 9:00:83 دقائق.

وفي أشواط الإنتاج، حققت «المدينة» المملوكة لعلي سعيد سالم الزرعي كأس الأبكار المحليات في الشوط الخامس، بزمن 9:02:32 دقائق، فيما ذهب آخر رموز المنافسات إلى «درب» المملوك لمسعود عبدالهادي علي المري، بعد فوزه ببندقية الجعدان المحليات بزمن 8:55:86 دقائق.

وفي الشوط السابع، انتزعت «شديدة» المملوكة لحمدان عبدالله سعيد فارس الدرعي كأس الأبكار للمهجنات، بعدما سجلت 8:56:53 دقائق، بينما أحرز«نايف» المملوك لعبيد محمد سلطان مطر الكتبي شداد الجعدان للمهجنات، محققاً اللقب الثاني لمالكه، بزمن 8:53:73 دقائق.

وحصل الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الثمانية الأولى على الرموز، إلى جانب 500 ألف درهم للفائزين بالكأس، ومليون درهم للفائزين بالبندقية.

وتتواصل منافسات المهرجان غداً بإقامة السباق التراثي، الذي يتضمن 15 شوطاً مخصصة للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، إذ تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 100 ألف درهم، إضافة إلى جوائز للمراكز حتى العاشر.