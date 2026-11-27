اختتم نادي دبي للصحافة النسخة الرياضية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، الذي نظّمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 30 متدرباً، بعد برنامج تدريبي امتد على مدى أسبوعين، وجمع بين الجلسات النظرية والتطبيقات العملية والميدانية، بهدف تطوير مهارات المواهب الوطنية في صناعة المحتوى الرياضي، وتمكينها من تقديم محتوى رقمي نوعي يعكس مكانة دبي وإنجازاتها الرياضية.

وشهد الأسبوع الثاني سلسلة من الورش والجلسات التي ركزت على مهارات الإنتاج المرئي، وإجراء المقابلات الرياضية، والتواصل الإعلامي، وتوظيف أساليب السرد القصصي في تقديم المحتوى الرياضي للجمهور بأسلوب متطور وجذاب عبر مختلف المنصات الرقمية.

تأهيل المواهب الوطنية

وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن اعتزازها بالتعاون النموذجي الذي جمع النادي بمجلس دبي الرياضي، وما أبداه المجلس من مساندة معرفية للبرنامج، ما أثرى من مضمونه وأسهم في تقديم نظرة شاملة حول كيفية توظيف المحتوى في دعم المشهد الرياضي سريع التطور والنمو في دبي ونقل معلومات مفيدة للمهتمين بالرياضة، في إطار مشوق وجذاب بعيداً عن البحث عن «الترند»، وقالت إن هذا التعاون جاء في إطار حرص النادي على تطوير برامج تدريبية متخصصة تواكب التطور السريع للقطاعات الحيوية في دبي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المواهب الوطنية في صناعة المحتوى الرقمي رفيع المستوى.

وأوضحت قائلة: نؤمن بأهمية الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها لاكتساب المهارات والخبرات التي تمكّنها من التخصص في صناعة المحتوى. وقد حرصنا في هذه النسخة على الجمع بين المعرفة الإعلامية والتجارب الميدانية، بما يعزز قدرة المشاركين على إنتاج محتوى رياضي مبتكر يعكس تنوع المشهد الرياضي في دبي ويعزز مكانتها مركزاً رائداً للإبداع الإعلامي.

دبي ملتقى العالم الرياضي

وشهد الأسبوع الثاني من البرنامج جلسة بعنوان «دبي.. ملتقى العالم الرياضي»، قدمها عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، استعرض خلالها مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للرياضة، ودورها في استقطاب البطولات والفعاليات الدولية الكبرى، مسلطاً الضوء على القمة العالمية للرياضة وفكرتها ورسالتها وأبرز القضايا التي تتناولها، ومنها مستقبل الرياضة، والقيادة، والتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور صُنّاع المحتوى في تغطية الأحداث الرياضية العالمية ونقل رسائلها إلى الجمهور.

مهارات الإنتاج والتواصل الإعلامي

وتضمّنت فعاليات الأسبوع الثاني أيضاً ورشة بعنوان «صناعة المحتوى الرياضي بعدسة المبدع»، قدمها منصور المنصوري، مطور ومدرب متخصص في تصوير الفيديو، تناولت مهارات التصوير الرياضي واختيار اللقطات وزوايا التصوير، وبناء القصص البصرية، إلى جانب أساسيات المونتاج وإنتاج مقاطع قصيرة تناسب المنصات الرقمية.

وفي ورشة «المقابلة الرياضية أمام الكاميرا»، تناول أحمد نجدت، الصحفي ومقدم البودكاست وصانع المحتوى الرقمي في قناة سكاي نيوز عربية، مهارات إعداد المقابلات الرياضية وإدارتها، وصياغة الأسئلة والتعامل مع الضيوف والمواقف المفاجئة، إلى جانب تعزيز الثقة والحضور أمام الكاميرا.

كما قدم الدكتور عبدالله عبدالكريم الرئيسي، المستشار والخبير والمدرب في مجال استراتيجيات صناعة المحتوى الإعلامي، جلسة بعنوان «المتحدث الرسمي: كيف نخاطب جمهور اليوم؟»، ركزت على بناء الرسائل الإعلامية وإيصالها بوضوح وثقة، والتعامل مع الأسئلة الصعبة والمواقف الإعلامية المختلفة، مع الحفاظ على المصداقية.

أساليب مبتكرة لصناعة المحتوى الرياضي

وشهد البرنامج ورشة تفاعلية بعنوان «المحتوى الرياضي من زاوية مونيفاي»، استضافها مكتب مونيفاي بدبي، تناولت تحويل الأخبار والأرقام الرياضية إلى قصص اقتصادية جاذبة، وإنتاج محتوى يسلط الضوء على الجوانب المرتبطة بالرعاية والاستثمارات والفرص التجارية في القطاع الرياضي، وصولاً إلى تطوير المحتوى ونشره عبر المنصات الرقمية.

واختتمت الورش بجلسة بعنوان «كيف تصنع الخبر الرياضي لكل شاشة»، قدمها الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي، من قناة ومنصة «المشهد»، استعرض خلالها تطور الإعلام الرياضي من النشرات التلفزيونية إلى المنصات الرقمية والبودكاست، ومهارات الحوار وصناعة القصص، وأهمية تحقيق التوازن بين سرعة النشر ودقة المعلومات، وتكييف المحتوى بما يتناسب مع طبيعة كل منصة وجمهورها.

تجربة تدريبية متكاملة

بدورها، وجهت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، الشكر للخبراء والمؤسسات الإعلامية والمنصات المتخصصة، التي أسهمت في البرنامج بما لديها من خبرات احترافية متميزة، مشيرة إلى أن البرنامج قدّم تجربة تدريبية متنوعة أتاحت للمشاركين الاطلاع على أساليب مختلفة لصناعة المحتوى الرياضي.

وقالت: حرصنا على تنويع الخبرات والموضوعات التدريبية، بما يمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم في مختلف مراحل صناعة المحتوى، والاستفادة من التجارب المهنية للمتحدثين، وصولاً إلى تقديم محتوى متخصص يجمع بين الإبداع والمصداقية ويواكب سرعة تطور الإعلام الرقمي.

من جانبها، أكدت آمنة العبري، مديرة مشروع - تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن التطبيقات العملية شكلت جانباً أساسياً من البرنامج، وأسهمت في تعزيز قدرة المشاركين على توظيف المهارات التي اكتسبوها خلال الورش التدريبية.

وقالت: أتاحت الجلسات والتطبيقات الميدانية للمشاركين فرصة اكتشاف أدوات وأساليب متنوعة في التصوير والإنتاج والسرد القصصي، والعمل على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تطبيقية، بما يساعدهم على بناء خبراتهم والاستعداد لإنتاج محتوى رياضي متخصص بصورة مستقلة.

ومع اختتام المرحلة التدريبية للنسخة الرياضية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، يستعد المشاركون لعرض مشاريعهم التطبيقية أمام لجنة التحكيم، تمهيداً للتقييم واختيار أكثر الأعمال تميزاً لتكريم أصحابها، وتخريج المشاركين، في ختام تجربة تدريبية جمعت بين المعرفة المتخصصة والتطبيق الميداني.

يذكر أن برنامج صناع المحتوى الرياضي يأتي ضمن جهود نادي دبي للصحافة المتواصلة في اكتشاف المواهب الوطنية وتأهيلها، وتعزيز حضور المحتوى الإماراتي المتخصص على المنصات الرقمية.