

شارك معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، موظفي قطاع العمليات، فعالية المشي في ممشى «كايت بيتش» في جميرا، ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية»، الهادفة إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وجعل النشاط البدني أسلوب حياة يومياً.



وتأتي الفعالية في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تشجيع موظفيها على تبني أنماط حياة صحية، وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة في المحافظة على الصحة واللياقة البدنية، إلى جانب تعزيز أجواء رياضية ومجتمعية.



يذكر أن تحدي دبي للياقة البدنية يُعد مبادرة مجتمعية ورياضية أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، وترسيخ ممارسة الرياضة بوصفها جزءاً من الحياة اليومية.



وتقوم المبادرة على مفهوم «30×30»، الذي يدعو أفراد المجتمع إلى ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تستهدف مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.