أكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، أن النسخة الثانية من كأس العالم للترايثلون للسيدات، المقررة في السادس من ديسمبر المقبل بحديقة شاطئ الممزر، ستجمع 65 رياضية محترفة من أكثر من 35 دولة، إلى جانب الهاويات والمبتدئات، في حدث وصفه بالوحيد من نوعه عالمياً المخصص بالكامل للسيدات في هذه الرياضة. وتقام البطولة بتنظيم مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، في إطار جهود دبي لتطوير الرياضة النسائية وتوسيع قاعدة ممارساتها.

وقال عيسى شريف: تقدم دبي حدثاً عالمياً استثنائياً للسيدات، يجمع بطلات العالم والمحترفات والهاويات والمشاركات للمرة الأولى في مكان واحد وفي اليوم نفسه، وأضاف: الأهم بالنسبة لنا أن البطولة لا تقتصر على المنافسة بين المحترفات، بل تفتح المجال أمام جميع السيدات لخوض تجربة رياضية، مهما اختلفت مستوياتهن وخبراتهن.

نخبة عالمية

وتتصدر التشيلية باربرا ريفيروس، التي شاركت في أربع دورات أولمبية وحلت خامسة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، قائمة أبرز المشاركات في البطولة، إلى جانب الأسترالية إيما جيفكوت والإيطالية بيانكا سيريني والكولومبية كارولينا فيلاسكيز، وعدد من الفائزات بجولات كأس العالم والرياضيات الأولمبيات.

وأوضح مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، أن استقطاب هذه النخبة من الرياضيات يمنح البطولة مستوى تنافسياً مرتفعاً، ويتيح للسيدات والفتيات في الإمارات فرصة التعرف عن قرب إلى تجارب أبرز بطلات العالم.

تتويج خاص للإماراتيات

وكشف عيسى شريف عن تخصيص جوائز للإماراتيات في النسخة الثانية، تشمل تتويج صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي وفرق التتابع، بهدف تشجيع المزيد من المواطنات على ممارسة الترايثلون والانخراط في المنافسات.

وقال: نسعى إلى توفير بيئة رياضية داعمة تمنح السيدات فرصة المشاركة والتنافس وتطوير قدراتهن، ونؤمن بأن وجود بطلات العالم إلى جانب الهاويات يمثل مصدر إلهام للجيل الجديد من الرياضيات الإماراتيات. وأشار إلى أن البطولة تندرج ضمن استراتيجية مجلس دبي الرياضي لتطوير رياضة المرأة وتشجيع السيدات على تبني أسلوب حياة صحي ونشط.

وأوضح شريف أن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون البطولة حدثاً رياضياً ومجتمعياً متكاملاً، يتيح للعائلات والجمهور متابعة المنافسات والاستفادة من الفعاليات المصاحبة، داعياً السيدات الراغبات في خوض التجربة للمرة الأولى إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للبطولة «wtwcdubai.ae»، سواء في المنافسات الفردية أو فرق التتابع.

وختم قائلاً: الترايثلون ليس رياضة مقتصرة على المحترفات، بل تجربة يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، والمشاركة بحد ذاتها تمثل إنجازاً يستحق الاحتفاء.

ثلاثة سباقات

تفتح البطولة باب المشاركة أمام السيدات من عمر 18 عاماً فما فوق، من خلال ثلاثة سباقات تراعي تفاوت المستويات الفنية والبدنية. ويخصص سباق «سوبر سبرينت» للمبتدئات، ويتضمن السباحة لمسافة 400 متر، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر، فيما يتضمن سباق «سبرينت» السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة خمسة كيلومترات.

وتتنافس المحترفات في سباق النخبة على المسافات ذاتها المعتمدة في سباق «سبرينت»، على أن تحصل الفائزة بالمركز الأول على 500 نقطة في التصنيف الأولمبي، كما تتيح البطولة المشاركة بصورة فردية أو ضمن فرق تتابع تضم ما يصل إلى ثلاث رياضيات، تتولى كل منهن إحدى الرياضات الثلاث.

وتفتح قرية البطولة أبوابها يومي الخامس والسادس من ديسمبر، وتضم مدرجات لمتابعة السباقات، إلى جانب عروض موسيقية وأنشطة للصحة والعافية وجلسات حوارية بمشاركة متخصصين في مجالات الصحة والتغذية والنشاط البدني.