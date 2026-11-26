شهد رالي أبوظبي الصحراوي، الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية لعام 2026، تألقاً إماراتياً، بعدما حقق منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي، من فريق «آر إكس سبورت»، فوزهما الثالث على التوالي في فئة «إس إس في»، ليعززا صدارتهما للفئة، فيما جاء يحيى بالهلي وملاحه علي العجمي في المركز الثاني، بينما حافظ منصور والكندي على المركز الثامن في الترتيب العام للسيارات.

ويقام الرالي في نسخته الخامسة والثلاثين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وانتزع القطري ناصر العطية صدارة الترتيب العام للرالي بعد فوزه بالمرحلة الرابعة، التي أقيمت اليوم وسط كثبان ليوا، فيما اشتدت المنافسة على لقبي بطولة العالم للسيارات والدراجات النارية قبل المرحلة الختامية غداً.

ونجح العطية في تجاوز عطل تعرض له نظام التعليق الخلفي لسيارته خلال الكيلومترات الأخيرة، ليحقق فوزه الثاني توالياً ويتصدر الترتيب العام بزمن إجمالي بلغ 10:39:05 ساعات، متقدماً على الجنوب أفريقي هينك لاتيجان بفارق 3 دقائق وثانية واحدة، والفرنسي سيباستيان لوب بفارق 3 دقائق و5 ثوانٍ.

وتراجع الأمريكي سيث كوينتيرو إلى المركز الرابع بعد فقدانه نقطة ملاحية قرب نهاية المرحلة، ليتقلص الفارق في صدارة بطولة العالم إلى 12 نقطة أمام لوب و14 نقطة أمام العطية، مع بقاء 35 نقطة متاحة في المرحلة الأخيرة.

وفي منافسات الدراجات النارية، حقق الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي فوزه الثالث في المراحل الخاضعة للتوقيت هذا الأسبوع، ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بينما حافظ الفرنسي أدريان فان بيفيرين على الصدارة رغم تعرضه لحادثي سقوط، مستفيداً من المكافآت الزمنية، ليدخل المرحلة الأخيرة متقدماً بفارق دقيقة و57 ثانية عن الإسباني توشا شارينا، مع استمرار الصراع على لقب بطولة العالم.

وواصل الليتواني أنتناس كانوبكيناس صدارة فئة الدراجات الرباعية «الكواد»، متقدماً بفارق 3 ساعات و31 دقيقة على البوليفي ليوناردو مارتينيز.

وأقيمت المرحلة الرابعة لمسافة إجمالية بلغت 353 كيلومتراً، منها 258 كيلومتراً خاضعة للتوقيت، عبر مسار دائري انطلق من مدينة زايد وعاد إليها، مروراً بكثبان الربع الخالي والسبخات الرملية، في واحدة من أصعب مراحل الرالي من الناحيتين الفنية والملاحية.

وتختتم منافسات الرالي غداً بإقامة المرحلة الخامسة والأخيرة، التي تمتد من مدينة زايد إلى مدينة العين لمسافة 379 كيلومتراً، منها 218 كيلومتراً للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، قبل تتويج الفائزين والإعلان عن بطلي العالم للراليات الصحراوية لعام 2026 في فئتي السيارات والدراجات النارية.