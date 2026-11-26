

تنطلق غداً الجمعة فعاليات بطولة «الماجد كلاسيك 2026» لبناء الأجسام، التي تستضيفها قاعة «ذا أجندة» في مدينة دبي للإعلام، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من أبطال كمال الأجسام من مختلف دول العالم، يتنافسون على جوائز مالية يبلغ إجمالي قيمتها 400 ألف درهم.



وتقام البطولة بمبادرة من محمد عبدالعزيز الماجد، سفير بناء الأجسام في الوطن العربي، وبدعم من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وقنوات دبي الرياضية، وتشهد إقامة المنافسات الرئيسية يومي السبت والأحد، ضمن برنامج متنوع يتيح الفرصة أمام اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات التنافسية.



وتتضمن البطولة منافسات بناء الأجسام، وكلاسيك بناء الأجسام، والفيزيك، والكلاسيك فيزيك، والمسكيولار فيزيك، والبودي ستايل، موزعة على فئات مختلفة بحسب الأوزان والأطوال، إلى جانب فئتي الشباب والماسترز.



ويصاحب البطولة معرض متخصص يجمع العلامات التجارية والشركات العاملة في قطاع الرياضة واللياقة البدنية، والمكملات الغذائية والملابس والمعدات الرياضية، بما يتيح فرصة للتواصل بين الرياضيين والمهتمين بهذه الصناعة.



من جانبه، أعرب محمد عبدالعزيز الماجد عن سعادته بانطلاق البطولة واستقطاب نخبة من أبطال كمال الأجسام من مختلف دول العالم، مؤكداً أن الهدف من تنظيمها هو دعم المواهب المحلية والعربية، وإتاحة الفرصة أمامها للاحتكاك بأبطال العالم. وأشار الماجد إلى أن البطولة لا تعد بمثابة ملتقى يجمع الرياضيين والمهتمين بصناعة اللياقة البدنية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، وأن تحقق البطولة أهدافها.