اجتمعت ثقافات ثلاثين جنسية على أرض الإمارات، في منافسات التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني للأجانب، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نسخته الثامنة، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم في دورة الدستور، بمشاركة 42 متسابقًا ومتسابقة، قدموا مستويات متميزة في واحدة من أعرق الرياضات التراثية الإماراتية، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري متنوع الجنسيات، أضفى على المنافسات طابعًا إنسانيًا يعكس خصوصية النسيج المجتمعي لدولة الإمارات.

شهد التمهيدي الثاني منافسات قوية عبر ثلاثة أشواط، امتد كل منها لمسافة 1200 متر، توزعت على فئات السيدات والرجال «عام»، و«وزن الفردة»، حيث أظهر المشاركون مستويات متقدمة في التعامل مع الهجن، وقدرة على توظيف مهاراتهم وخبراتهم في السباق، في مؤشر على تطور مستوى المنافسة مع اقتراب موعد الماراثون الرئيسي في يناير المقبل.

تنافس متعدد الثقافات

وأسفرت منافسات الشوط الأول، المخصص لفئة السيدات «عام»، عن تتويج الألمانية جيسا الكي بالمركز الأول، فيما حلّت البرازيلية ريناتا كونرادو في المركز الثاني، وجاءت الإيطالية مونيكا في المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني، المخصص لفئة الرجال «عام»، نجح الكندي اسكندر أحمد في انتزاع صدارة السباق، متقدمًا على الهندي فتين فيصل الذي حصد المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث إلى الكولومبي ديفيد ليزمس.

أما الشوط الثالث، المخصص لفئة «وزن الفردة»، فقد شهد تألق الإماراتية لطيفة محمد الأشخري التي حسمت المركز الأول لصالحها، لترافقها على منصة التتويج النمساوية أيرس

وفي ختام المنافسات، تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط كافة، بحضور سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك، مدير إدارة الفعاليات في المركز، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، وسعيد حميد الرزي الشامسي من نادي دبي لسباقات الهجن وسط أجواء احتفالية جسّدت روح الألفة بين المشاركين، الذين جمعتهم أرض الإمارات، ووحّد شغفهم إحدى أعرق رياضاتها التراثية.

امتداد إنساني

و أكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن اتساع دائرة المشاركة في ماراثون اليوم الوطني للأجانب يحمل دلالات تتجاوز الجانب الرياضي، ويعكس قدرة الثقافة الإماراتية على بناء روابط إنسانية راسخة مع مختلف شعوب العالم، وقال: إن القيمة الحقيقية لهذه المشاركة تكمن في أن أشخاصًا ينتمون إلى ثلاثين ثقافة مختلفة، اختاروا أن يتعلموا جانبًا من ثقافة الإمارات، وأن يبذلوا الوقت والجهد لإتقان رياضة ارتبطت بتاريخ أهلها وتفاصيل حياتهم. وهذا النوع من الاهتمام بالموروث الوطني يحمل في تقديرنا معنى عميقًا، لأن الإنسان حين يتعرف على ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، ويقترب من عاداته وتقاليده، يصبح أكثر فهمًا له وتقديرًا لقيمه، وأكثر ارتباطًا بالمكان الذي يجمعه بأبنائه.

وأضاف: نحن في دولة الإمارات نمتلك تجربة إنسانية تستحق أن تُروى من خلال تفاصيل حياتنا اليومية، وما نشهده اليوم على مضامير الهجن هو إحدى صور هذه التجربة. فهؤلاء المشاركون، على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم، وجدوا في موروثنا الوطني مساحة مشتركة للتعارف والتنافس وبناء الصداقات، ومن هنا تأتي أهمية ماراثون اليوم الوطني للأجانب، فهو يمنحنا فرصة لأن نُعرّف العالم بالإمارات من خلال ثقافتها الأصيلة، وأن نجعل من تراثنا رصيدًا إنسانيًا مشتركًا، نعتز بخصوصيته الوطنية ونؤمن بقدرته على مد جسور التواصل مع الآخرين.

وثمّن عبد الله حمدان بن دلموك، الدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والقيادة العامة لشرطة دبي، ونادي دبي لسباقات الهجن، مشيدًا بجهودهم وتعاونهم المثمر في إنجاح الماراثون، مؤكدًا أن دور هذه الجهات يتجاوز الدعم التنظيمي والميداني، إلى كونها شريكًا أصيلًا في مسؤولية وطنية مشتركة تُعنى بصون الموروث الإماراتي وتعزيز استدامته، وأن هذا التكامل المؤسسي يجسد إيمان مؤسسات الوطن بأن الحفاظ على تراث الإمارات مسؤولية تتضافر فيها الجهود، وتتلاقى عندها الأهداف، بما يضمن بقاء هذا الإرث حاضرًا في حياة الأجيال المقبلة.

ولم يقتصر التنوع الثقافي الذي ميّز التمهيدي الثاني على المشاركين في السباقات، بل امتد إلى الحضور الجماهيري الذي تابع المنافسات وشجّع المتسابقين، في مشهد جميل اجتمعت فيه جنسيات مختلفة على أرض الإمارات، وتشاركت الحماس والفرح بالإنجاز، لتقدم صورة حية عن مجتمع تتعدد فيه الثقافات وتلتقي فيه المشاعر والاهتمامات.

محطة نحو الوثبة

وشكّل التمهيدي الثاني محطة مهمة في إعداد المشاركين للاستحقاقات المقبلة، وفرصة لتعزيز جاهزيتهم الفنية والبدنية، والارتقاء بمستوياتهم التنافسية، استعدادًا لمشاركتهم السبت، في مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2026، الذي يقام في ميدان الوثبة بأبوظبي، وصولًا إلى الماراثون الرئيسي في يناير المقبل.