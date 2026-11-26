تقام الجولة التأهيلية الثانية لكأس الإمارات للمواي تاي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في دبي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية دبي والإمارات الشمالية، وذلك لاستكمال قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية المقررة في أبوظبي يومي 23 و24 يناير 2027.

وكانت منافسات الجولة التأهيلية الأولى، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، قد اختتمت، أمس، بمشاركة أندية أبوظبي والعين والظفرة، ضمن أجندة «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027.

وشهدت الجولة حسم المرحلة الأولى من المتأهلين إلى نهائيات البطولة، التي تضم 24 فئة وزنية للرجال والسيدات، موزعة على فئتي الكبار (17 إلى 40 عاماً)، وتحت 24 عاماً (17 إلى 23 عاماً)، وفق نظام يمنح صاحبي المركزين الأول والثاني في كل فئة بطاقتي التأهل إلى النهائيات.

ويشارك في النهائيات 96 لاعباً ولاعبة، بواقع أربعة متأهلين في كل فئة وزنية، حيث يلتقي متصدر كل فئة في جولة أبوظبي مع وصيف جولة دبي، فيما يواجه متصدر الجولة الثانية وصيف الجولة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، بينما يتنافس الخاسران على المركز الثالث.

وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن الجولة التأهيلية الأولى شكلت انطلاقة قوية للبطولة، وعكست المستوى الفني المتميز للاعبي أندية أبوظبي والعين والظفرة، مشيراً إلى أهمية البطولة في توفير فرص تنافسية، تسهم في إبراز قدرات اللاعبين، وتطوير مستوياتهم الفنية.