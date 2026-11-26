ترأس الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد، بحضور خالد جاسم المدفع، نائب رئيس الاتحاد، وخالد خميس بن دسمال، الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة ماجد عبدالله المهيري، وأحمد إبراهيم البلوشي، وعارف إبراهيم الهرنكي، ومريم راشد المنصوري.

واستهل المجلس اجتماعه باستعراض محضر الاجتماع السابق، ومتابعة مستجدات تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وبحث عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بخطط الاتحاد وبرامجه المستقبلية، وآليات تطوير منظومة الرياضات البحرية في الدولة.

وناقش المجلس أجندة البطولات والفعاليات الرياضية المقبلة، وسبل الارتقاء بالمستويات التنظيمية والفنية للمنافسات، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأندية البحرية والجهات المعنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

كما استعرض المجلس مستجدات المشاركات الخارجية للفرق والمنتخبات الوطنية، وبحث آليات دعم وتأهيل المواهب والكفاءات الإماراتية، بما يعزز فرص المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية.

وتناول الاجتماع عددا من المقترحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم مسيرة الرياضات البحرية بمختلف فئاتها التراثية والحديثة، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير القطاع الرياضي.

وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز المكتسبات الرياضية، واستدامة النجاحات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الرياضات البحرية العالمية.