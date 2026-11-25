قلب بارتيزان بلغراد الصربي تأخره أمام مضيفه دبي إلى فوز ثمين 84-71، الأربعاء على صالة كوكاكولا أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ»، بفضل تفوقه الكاسح في الربع الأخير. ومني دبي بهزيمته الخامسة هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات، بعدما فرط في أسبقيته التي حافظ عليها حتى نهاية الربع الثالث.

وبدأ بارتيزان المباراة بصورة أفضل، مستفيداً من سرعة تحركات لاعبيه وصلابته الدفاعية، فتقدم 8-4 ثم 13-7، قبل أن يستعيد دبي توازنه تدريجياً ويحسن فاعليته الهجومية، مدركاً التعادل 15-15، ثم حسم الربع الأول لصالحه 18-17.

واتسم الربع الثاني بالندية وتبادل التسجيل بين الفريقين، وسط أفضلية نسبية لدبي الذي نجح في الحفاظ على تقدمه رغم الضغط المتواصل للفريق الصربي، وحسم الربع 22-20، لينهي الشوط الأول متقدماً 40-37.

وتواصل التكافؤ في الربع الثالث، إذ حافظ دبي على نسقه الهجومي وأسبقيته، من دون أن يتمكن من توسيع الفارق بشكل مريح، وفاز بالربع 22-21 ليدخل الدقائق العشر الأخيرة متقدماً 62-58.

لكن المباراة شهدت تحولاً جذرياً في الربع الأخير، بعدما فرض بارتيزان تفوقه على المستويين الدفاعي والهجومي، وحدّ من الفاعلية التهديفية لدبي الذي فقد إيقاعه وعجز عن مجاراة نسق منافسه.

واستثمر الفريق الصربي التراجع الهجومي لأصحاب الأرض لقلب النتيجة وتوسيع الفارق تدريجياً، مسجلاً 26 نقطة مقابل تسع فقط لدبي في الربع الأخير، ليحسم المواجهة بفارق 13 نقطة.