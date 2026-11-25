فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة الثالثة من النسخة الـ 35 لرالي أبوظبي الصحراوي 2026 في فئة السيارات، فيما استعاد البرازيلي لوكاس مورايس صدارة الترتيب العام بفارق 6 ثوانٍ، بينما أحرز الإسباني توشا شارينا لقب المرحلة في فئة الدراجات النارية، ضمن المنافسات التي أقيمت الأربعاء.

وامتدت المرحلة من السلع إلى مدينة زايد لمسافة 422 كيلومتراً، بينها 300 كيلومتر خاضعة للتوقيت، وشهدت ختام مرحلة الماراثون التي أقيمت على مدار يومين.

وحقق العطية، الفائز بالرالي خمس مرات، أول انتصار له في مراحل النسخة الحالية، متقدماً بفارق 35 ثانية على زميليه في فريق «داسيا» البرازيلي لوكاس مورايس والإسباني بابلو مورينو، فيما جاء الفرنسي سيباستيان لوب وملاحه إدوارد بولانجيه في المركز الثالث بفارق دقيقة و21 ثانية.

وأسهم هذا الفوز في تقدم العطية إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 6 ثوانٍ فقط خلف مورايس، الذي استعاد الصدارة.

ومع تبقي مرحلتين على ختام الجولة، قلص لوب الفارق مع كوينتيرو في صدارة بطولة العالم للراليات الصحراوية إلى 13 نقطة، فيما بقي العطية ضمن دائرة المنافسة على اللقب بفارق 17 نقطة عن الصدارة.

وفي فئة مركبات «إس إس في»، واصل الثنائي الإماراتي منصور بالهلي وخالد الكندي تألقهما، محققين الفوز بالمرحلة الثانية توالياً بزمن بلغ ساعتين و47 دقيقة و46 ثانية، ليتصدرا فئتهما بفارق 12 دقيقة و19 ثانية عن يحيى بالهلي وملاحه علي العجمي، مع احتلالهما المركز العاشر في الترتيب العام للسيارات في المرحلة.

وتتواصل المنافسات، الخميس، بإقامة المرحلة الرابعة التي تنطلق من مدينة زايد باتجاه كثبان ليوا ثم تعود إليها، لمسافة إجمالية تبلغ 351 كيلومتراً، منها 258 كيلومتراً خاضعة للتوقيت، في المرحلة الدائرية الوحيدة للرالي.