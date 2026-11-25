تواصلت، اليوم، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2026، التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن، بميدان الوثبة في أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، منافسات سن الحقايق على 4 رموز لمسافة 4 كلم، على مدار 20 شوطاً.

وحصدت «التماس» لمحمد علي الفهيدة المري، كأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيسي الأول خلال الفترة المسائية، و 2 مليون درهم، قيمة الجائزة المالية، مسجلة 5:47:4 دقائق، فيما أهدى «بعدي» لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي رمز الشوط الثاني للحقايق الجعدان، وحصد بندقية الشوط ومليون ونصف المليون درهم، مسجلاً 5:54:17 دقائق.

وشهدت فئة الإنتاج فوز«مزنة» لجابر سالم الجربوعي المري، بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيسي الثالث، وجائزة مالية قدرها 2 مليون درهم، مسجلة 5:59:79 دقائق، وحقق «لهب» لعمر نايع سالم الشاوي الغفلي، كأس شداد الحقايق الجعدان الإنتاج في الشوط الرئيسي الرابع، وجائزة قدرها مليون ونصف المليون درهم، محققاً 5:50:18 دقائق.

وتفوقت في الشوط الخامس «الرباعة» لعبيد الحزمي بن قناص العامري، بـ 5:55:64 دقائق، وذهب لقب الشوط السادس إلى «شويمان» لعبدالله محمد سالم الراشدي، مسجلاً 5:53:52 دقائق، فيما كان لقب الشوط السابع من نصيب «عز» لسعيد سالم الجديلي، بـ 5:54:10 دقائق.

وشهد الشوط الثامن فوز «العنود» لحمود علي سعيد الوهيبي، مسجلة 5:53:48 دقائق، وفي الشوط التاسع حصد اللقب «الغزالي» لعبدالله قصاب راعي الطيرة العامري، بزمن قدره 5:51:13 دقائق، فيما كان اللقب في الشوط العاشر من نصيب «تشريف» لسالم حمد بالقرين العامري، بـ 5:56:61 دقائق.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز «حطين» لحمد سلامة الهاجري، و«مبشر» لسالم عبدالله دغيميل الجحافي، و«هجوم» لحمد غدير الوهيبي، و«هذبة» لطالب مسلم عقيل النابت، و«الهذال»، لفرج علي بن حمودة الظاهري، و«أرزنة» و«الغيداء» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، و«عريب»، لعلي محمد زيد نديلة المري، و«شهلا»، لراشد طالب متعب الشمري، و«الراوي»، لعبيد علي راشد السناري.

وتتواصل الفعاليات، غداً الخميس، بمنافسات سن اللقايا على مدار 40 شوطاً، منها 26 في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية للتنافس على 4 رموز للأبكار والجعدان المحليات والإنتاج، وتقدم خلالها جوائز مالية كبيرة للفائزين.