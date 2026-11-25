

بحث إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، مع سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة واكتشاف المواهب، في إطار مستهدفات خطة دبي للرياضة 2033.



وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في أبراج الإمارات، بحضور مسؤول العلاقات الخارجية بمجلس دبي الرياضي عمران الجسمي والمدير الفني لاتحاد الشطرنج محمد عبدالله، مقترح إطلاق مشروع لنشر اللعبة في مدارس دبي، وربطه بمبادرتي «وسام حمدان بن محمد» و«ألعاب دبي المدرسية»، بهدف اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتطوير قدراتها.



وتطرق الاجتماع إلى إطلاق برنامج مشترك لتأهيل معلمي التربية الرياضية، وربطه ببرنامج «مؤهل» التابع لمجلس دبي الرياضي، والمعني باعتماد وتوثيق مؤهلات المدربين والكوادر الرياضية.



وبحث الجانبان تفعيل نشاط الشطرنج في نادي حتا الرياضي الثقافي بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة، وإدراج اللعبة ضمن منافسات «ألعاب دبي للسيدات»، بهدف تعزيز المشاركة النسائية.



واستعرض الخوري أبرز محطات تطور الشطرنج الإماراتي وإنجازاته على المستويين الإقليمي والدولي، تزامناً مع احتفال الاتحاد باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسه.



وأكد الخوري أهمية التعاون مع المجالس الرياضية في الدولة لتنفيذ استراتيجية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.



وقال «نسعى إلى تعزيز التكامل بين المجالس الرياضية وبرامج الاتحاد، انطلاقاً من الدور الذي تؤديه هذه المجالس في دعم خططنا وتوسيع نطاق انتشار اللعبة».



وأشار إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها الاتحاد مع المجالس الرياضية في الدولة، وشملت في وقت سابق مجلسي أبوظبي والشارقة الرياضيين.



وأضاف «نولي اهتماماً خاصاً بتأهيل الكوادر التعليمية والفنية وتعزيز حضور الشطرنج في الفعاليات الرياضية والمجتمعية، ونتطلع إلى تحويل الأفكار المطروحة إلى برامج عملية ومستدامة تسهم في بناء قاعدة أوسع من الممارسين وإعداد أجيال جديدة من المواهب».