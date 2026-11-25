في أجواء رياضية مفعمة بالحماس والتنافس والإيجابية، نظّم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة مُمثلةً بمركز شرطة ند الشبا، بطولة كأس التحدي لكرة القدم لفئة تحت 13 عاماً، ضمن مبادرة «رياضي واعٍ»، وذلك على ملاعب المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بمنطقة ند الشبا في دبي، بمشاركة 120 لاعباً موهوباً يمثلون 10 مدارس من دبي والشارقة، وعلى مدار يومين من المنافسات الرياضية.

حضر البطولة الرائد عبيد سيف الزفين، وعامر نغماش المنصوري من مركز شرطة ند الشبا، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ومحمد الحجاجي، المنسق العام لمجلس الروح الإيجابية، إلى جانب عدد من الكوادر التعليمية والإدارية والمدربين والطلبة المشاركين.

تأتي البطولة في إطار مبادرة «رياضي واعٍ» التي يتبناها مجلس الروح الإيجابية، والهادفة إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وربط النشاط البدني بالتوعية الأمنية والمجتمعية، وترسيخ القيم الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأطفال والناشئين، من خلال تنظيم فعاليات رياضية تجمع بين الترفيه والتثقيف والتنافس الشريف، وتسهم في بناء جيل يتمتع باللياقة البدنية والوعي والمسؤولية المجتمعية.

كما شهدت البطولة مشاركة مميزة من فرقة الكلاب البوليسية التابعة لشرطة دبي، التي أضفت أجواءً من الحماس والتشويق على الفعالية، واستقطبت اهتمام الطلبة والمشاركين، وأسهمت في تعزيز التفاعل الإيجابي بين عناصر الشرطة والنشء، والتعريف بالدور الحيوي الذي تؤديه الكلاب البوليسية في دعم المنظومة الأمنية والشرطية، بما يعكس حرص شرطة دبي على توظيف الفعاليات الرياضية في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الثقافة الأمنية بأساليب مبتكرة وجاذبة.

تكامل الرياضة والتوعية الأمنية

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن تنظيم البطولة يأتي امتداداً لجهود المجلس في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية، مشيرةً إلى أن مبادرة «رياضي واعٍ» تمثل نموذجاً للتكامل بين الرياضة والتوعية الأمنية والمجتمعية.

وقالت: «نحرص من خلال مبادر»رياضي واعٍ" على أن تكون الرياضة أكثر من مجرد منافسة، بل وسيلة لبناء الشخصية الإيجابية، وغرس قيم الانضباط والتسامح والتعاون، وتعزيز الوعي لدى الأجيال الناشئة، ونؤمن بأن الاستثمار في طاقات أبنائنا اليوم هو استثمار في مستقبل مجتمع أكثر صحة ووعياً وإيجابية.

اكتشاف المواهب

من جانبه، أكد محمد الحجاجي، أن البطولة تعكس نجاح الشراكة بين المؤسسات الشرطية والتعليمية في استقطاب الناشئين إلى الأنشطة الرياضية الهادفة، مشيراً إلى أن مشاركة 120 لاعباً من 10 مدارس تجسد أهمية توفير منصات تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الطلبة من مختلف المدارس.

وقال: «نسعى من خلال مبادرة»رياضي واعٍ«إلى تقديم نموذج متكامل يجمع بين الرياضة والتوعية والتفاعل المجتمعي، بما يسهم في استثمار أوقات الناشئين بصورة إيجابية، وتعزيز ارتباطهم بالمؤسسات الشرطية، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية وآمنة».

تعزيز الرسالة التربوية

بدوره، أكد ياسر علي السيد، رئيس قسم التربية البدنية بالمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي – ند الشبا، أن بطولة كأس التحدي لكرة القدم تمثل منصة رياضية وتربوية مهمة لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلبة، مشيداً بالتعاون المثمر مع مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي ومركز شرطة ند الشبا في إنجاح البطولة.

وقال: «نفخر باستضافة هذه البطولة التي جمعت 120 لاعباً من 10 مدارس من دبي والشارقة، ونؤمن بأن الرياضة ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والاجتماعية، كما أن ربط المنافسات الرياضية بمبادرة»رياضي واعٍ«يعزز رسالتنا التربوية في إعداد جيل يتمتع باللياقة البدنية والوعي والمسؤولية، ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكات التي تسهم في تطوير الرياضة المدرسية وصقل مواهب الناشئين».

نتائج كأس التحدي

وأسفرت المنافسات عن تتويج المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي – ند الشبا بالمركز الأول وكأس البطولة، فيما حصدت مدرسة الشارقة الدولية المركز الثاني، وجاءت مدرسة الأرقم الخاصة في المركز الثالث، بعد منافسات قوية عكست المستوى الفني المتميز للفرق المشاركة.