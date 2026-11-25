

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «برج العرب» للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، والمقرر إقامته بعد غد السبت، والذي يأتي ليرفع سقف التحدي باعتباره الجولة الأولى من منافسات هذه الفئة ضمن الموسم الرياضي البحري 2026 ـ 2027.



وسبق أن قام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتنظيم سباقات في فئتي 22 و43 قدماً مطلع الموسم الجاري، ويأتي تنظيم هذا السباق الذي يتوقع أن يشهد السباق مشاركة نخبة من النواخذة والبحارة، في مستهل منافسات فئة 60 قدماً، التي تحظى بمكانة خاصة في روزنامة السباقات البحرية التراثية، لما تتميز به من قوة المنافسة والمهارات العالية التي يتطلبها الإبحار على متن هذه السفن الشراعية، إلى جانب الخبرات المتوارثة في التعامل مع الظروف البحرية المختلفة.



ويحمل السباق اسم «برج العرب»، أحد أبرز المعالم الحضارية والسياحية في دبي، في تجسيد للتلاحم بين أصالة الموروث البحري الإماراتي والنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارة.



ويسعى النادي لتنظيم هذه السباقات الشراعية في إطار جهود النادي المتواصلة للمحافظة على الموروث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية، التي تجسد ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتسهم في نقل إرث الآباء والأجداد إلى الأجيال المتعاقبة.



وأكد محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن انطلاق منافسات السفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً يمثل محطة مهمة في الموسم الرياضي البحري، في ظل المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه الفئة لدى الملاك والنواخذة والبحارة، وما تجسده من قيم الأصالة والاعتزاز بالموروث البحري الإماراتي.

وقال: نتطلع إلى انطلاقة قوية لمنافسات هذه الفئة، من خلال سباق يحمل اسم برج العرب، أحد أبرز المعالم الحضارية لإمارة دبي، بما يعكس الصورة المميزة التي تجمع بين أصالة الماضي وتطور الحاضر، ويؤكد خصوصية السباقات البحرية التراثية التي تقام على شواطئ دبي، ويحرص النادي على توفير جميع مقومات النجاح للسباق، بالتعاون مع شركائه والجهات الداعمة، وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركين، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، ونتطلع إلى مشاركة واسعة من الملاك والنواخذة والبحارة، بما يعزز نجاحات الموسم الرياضي البحري الجاري.



ودعا نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الملاك والنواخذة الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للسباق، والاطلاع على التعليمات والشروط التنظيمية والفنية، بما يضمن استكمال إجراءات المشاركة والاستعداد الأمثل للمنافسات.