أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة النادي للمرة الأولى في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 تعكس حرصه على التعريف بالموروث البحري الإماراتي، وتعزيز حضور الرياضات البحرية في الفعاليات التراثية والمجتمعية.

وقال: «تمثل مشاركتنا الأولى في المعرض فرصة مهمة لإبراز ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، والتعريف بالرياضات البحرية، التي تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية، إلى جانب استعراض جهود النادي في المحافظة على هذا الإرث وتطويره، ونقل مهاراته ومعارفه إلى الأجيال الجديدة».

وأضاف: «نحرص على توسيع نطاق مشاركاتنا في الفعاليات المتخصصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية والتراثية، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضات البحرية، وتشجيع الشباب على ممارستها، ونثمّن دور مجلس أبوظبي الرياضي في دعم هذه المشاركات، وتعزيز حضور الأندية في مختلف المحافل».

ويشارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية في النسخة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك العين، وذلك تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.

ويستعرض النادي خلال مشاركته أبرز البطولات والفعاليات التي ينظمها، وفي مقدمتها سباقات المحامل الشراعية، وبطولات صيد الأسماك، إلى جانب برامج أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الناشئة، وتأهيل الأجيال الجديدة لممارسة الرياضات البحرية.

ويعد معرض العين الدولي للصيد والفروسية منصة تجمع المؤسسات والجهات المتخصصة في الصيد والفروسية والرياضات التراثية، بمشاركة واسعة من العارضين المحليين والدوليين، إلى جانب فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة.