

في دبي، لا تبقى الأفكار الإنسانية مجرد أمنيات، بل تتحول إلى مبادرات تلامس حياة الناس وتصنع فارقاً في تفاصيلها، ومن هذا المنطلق، أبصر «ملعب الأمل» النور في مستشفى الأمل للطب النفسي بدبي، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مبادرة استثنائية تجمع بين الرياضة والرعاية النفسية، وتمنح المرضى مساحة جديدة للتفاؤل والتعافي، من خلال ملعب لكرة القدم، تم تصميمه بمواصفات خاصة تراعي احتياجاتهم. جاء المشروع ثمرة تعاون بين المستشفى ومبادرة «ما وراء حدود كرة القدم»، حيث تحولت الفكرة إلى واقع خلال شهر واحد، ليقدم الملعب تجربة رياضية مختلفة، لا تقتصر على ممارسة كرة القدم، بل تمتد إلى تعزيز الثقة بالنفس وروح الإنجاز والتفاعل المجتمعي.



الرياضة والتعافي

وأكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للطب النفسي بدبي، أن افتتاح «ملعب الأمل» بالتعاون مع مبادرة «ما وراء حدود كرة القدم» يمثل إضافة نوعية للأنشطة والخدمات المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن الصحة البدنية تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز الصحة النفسية، وأن الملعب سيفتح المجال لتنظيم دوريات وأنشطة رياضية على مدار العام، تستهدف المرضى. وأوضح عمار البنا أن مجرد مشاهدة المساحات الخضراء والأجواء الجميلة للملعب تبعث على الراحة والتفاؤل، ومن المتوقع أن يترك المشروع أثراً إيجابياً في نفوس المرضى، ويسهم في تعزيز نشاطهم البدني وشعورهم بالإنجاز، مشيراً إلى أن الاستفادة من الملعب ستشمل المرضى في مختلف أقسام المستشفى، بما فيها الحالات الحادة وأقسام الأطفال والإدمان، إلى جانب المرضى الخارجيين، مع التطلع إلى إقامة شراكات مع مؤسسات وجهات مجتمعية لتنظيم فعاليات وبطولات مشتركة.



رسالة مجتمعية

وأضاف الدكتور عمار البنا أن هذه الأنشطة ستسهم في كسر الحواجز النفسية وتعريف المجتمع برسالة مستشفى الأمل ودوره في دعم المرضى، وتعد المبادرة نموذجاً للتعاون الذي يمكن أن يحقق أثراً إيجابياً يتجاوز حدود المستشفى، لافتاً إلى أن فكرة المشروع طُرحت قبل شهر واحد فقط، قبل أن تتحول إلى واقع ثم تتطور الفكرة إلى تنظيم بطولة تحمل اسم الأمل، وستكون بداية لسلسلة من الأنشطة الرياضية والإنسانية التي تخدم المرضى وتعزز جودة حياتهم.