أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية إقامة سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الأحد المقبل، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة السباقات البحرية التراثية الرامية إلى صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز استدامته.

ويأتي السباق في إطار الجهود للمحافظة على رياضة الإبحار الشراعي التقليدي، وتشجيع النواخذة والبحارة على المشاركة في المنافسات التي تجسد ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتعكس مهاراتهم وخبراتهم المتوارثة في قيادة المحامل الشراعية والتعامل مع الرياح.

ومن المنتظر أن يشهد السباق منافسات قوية بين المحامل المشاركة، في ظل الاهتمام المتواصل بسباقات فئة 22 قدماً، ودورها في استقطاب المواهب الشابة وتعزيز مشاركتها في الرياضات البحرية التراثية.

وأكد خليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن تنظيم السباق يأتي امتداداً لجهود النادي، في تطوير منظومة السباقات البحرية التراثية، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في المحافظة على هذا الإرث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وقال: نحرص على أن تشكل سباقات المحامل الشراعية منصة تجمع بين المحافظة على أصالة الموروث البحري وتعزيز روح المنافسة بين النواخذة والبحارة، مع إتاحة الفرصة أمام الأجيال الشابة لاكتساب الخبرات وتطوير مهاراتها، بما يضمن استمرارية هذه الرياضات وترسيخ حضورها في المجتمع

وأضاف أن اللجنة المنظمة تعمل على استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية لضمان إقامة السباق وفق أعلى معايير السلامة، وتوفير الظروف المناسبة للمشاركين، بما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في تنظيم السباقات البحرية التراثية.