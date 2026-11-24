فاز الأمريكي سيث كوينتيرو، سائق «تويوتا غازو ريسينغ»، بالمرحلة الثانية من النسخة الخامسة والثلاثين لرالي أبوظبي الصحراوي، فيما انتزع زميله الجنوب أفريقي هينك لاتيغان صدارة الترتيب العام لفئة السيارات، بينما أحرز الأسترالي دانيال ساندرز لقب المرحلة الثانية للدراجات النارية، مع احتفاظ الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي بصدارة الترتيب العام.

وشهدت المرحلة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمها منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي، انتقال المتسابقين من مدينة زايد إلى السلع عبر أطول مراحل الرالي لهذا العام، لمسافة إجمالية بلغت 411 كيلومتراً، منها 314 كيلومتراً من المنافسات الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وحسم كوينتيرو فوزه الثامن في مسيرته بفئة «ألتيميت»، رغم تعرضه لعقوبة زمنية بلغت 20 ثانية، متقدماً بفارق 18 ثانية على لاتيغان، فيما جاء القطري ناصر العطية ثالثاً بفارق ثانية واحدة إضافية، في مرحلة لم يتجاوز الفارق بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها 19 ثانية، مؤكدة قوة المنافسة بين سائقي المقدمة.

وأسهم المركز الثاني في المرحلة في منح لاتيغان صدارة الترتيب العام بفارق دقيقة وثانية عن البرازيلي لوكاس مورايس حامل اللقب، فيما جاء الفرنسي سيباستيان لوب ثالثاً، والقطري ناصر العطية رابعاً، بينما يحتل كوينتيرو المركز الخامس بفارق دقيقتين وثماني ثوانٍ عن المتصدر. وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة «الباجيز»، حقق الثنائي الإماراتي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي المركز الأول في الفئة، متفوقين على يحيى بالهلي وملاحه علي العجمي، مع حفاظ منصور والكندي على المركز الثامن في الترتيب العام للسيارات.

وفي فئة الدراجات النارية، أحرز الأسترالي دانيال ساندرز، متصدر بطولة العالم، فوزه الثامن والثلاثين بالمراحل الخاصة والحادي عشر هذا الموسم، رغم تعرضه لحادث سقوط خلال المرحلة، ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق دقيقة و20 ثانية خلف الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي، الذي حافظ على الصدارة، فيما جاء الفرنسي أدريان فان بيفيرين ثالثاً في الترتيب العام. وشهدت المرحلة الثانية تضاريس متنوعة جمعت بين الكثبان الرملية والمسارات الترابية السريعة والمقاطع الصخرية، ما رفع مستوى صعوبة الملاحة، فيما مر المتسابقون بالقرب من «شجرة الشبهانة» التاريخية، إحدى أشجار الغاف المعمرة في منطقة الظفرة.

وواصل الرالي تطبيق نظام المرحلة الماراثونية، حيث أمضى المتسابقون ليلتهم في المخيم الماراثوني بالسلع، فيما بقيت فرق الدعم في مدينة زايد، ليتولى المشاركون صيانة مركباتهم ودراجاتهم بأنفسهم استعداداً لاستكمال المنافسات.

وتقام غداً الأربعاء المرحلة الثالثة «ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة»، من السلع إلى مدينة زايد، لمسافة إجمالية تبلغ 422 كيلومتراً، منها 300 كيلومتر من المنافسات الخاصة، عبر مسارات صحراوية تتطلب دقة عالية في الملاحة، قبل عودة المتسابقين إلى المخيم الرئيسي بمدينة زايد.