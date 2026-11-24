تشارك الإمارات بفريق يحمل اسمها في بطولة «سيل جي بي» ابتداءً من موسم 2027، لتصبح الدولة الـ14 في البطولة، والأولى من الشرق الأوسط. وتتولّى هانا ميلز، صاحبة ذهبيتين أولمبيتين، قيادة القارب ورئاسة الفريق، في سابقة تجعلها أول امرأة تتولّى رئاسة فريق في تاريخ البطولة.

وبعد استضافة سباقات بارزة في سجل «سيل جي بي»، سيكون للإمارات فريق يمثّلها في جولاتها حول العالم. ويبدأ الفريق مشاركته في سباق جائزة «أمريكان إكسبريس» هونغ كونغ الكبرى للإبحار يومي 23 و24 يناير 2027، قبل أن يتسابق أمام جمهوره في جولة دبي خلال نوفمبر من العام نفسه.

وتعود ملكية الفريق إلى كريس بيك بالشراكة مع «مبادلة كابيتال»، فيما يتولّى أنطونيو كوزولينو منصب الرئيس التنفيذي. ومن المقرّر الإعلان عن التشكيلة الكاملة للرياضيين خلال الأسابيع المقبلة.

وجرى الإعلان عن الفريق اليوم خلال جلسة ضمن منتدى صناعة الرياضة في أبوظبي، شارك فيها السير راسل كوتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سيل جي بي»، وبريان لوت، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في شركة مبادلة للاستثمار.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية للعمليات في «مبادلة كابيتال»: «يمثّل فريق الإمارات محطة مهمة في علاقتنا ببطولة «سيل جي بي»، وخطوة لها أهميتها للدولة أيضاً. فلدينا اليوم فريق يجتمع الجمهور على تشجيعه، وحافز للجيل المقبل من الإماراتيين ليحلم بالمنافسة في أسرع سباقات العالم».

ويُعدّ الفريق الإماراتي ثاني استحواذ لكريس بيك في البطولة؛ إذ يمتلك أيضاً حصة في الفريق البريطاني «إيميريتس جي بي آر»، حامل لقب بطولة «رولكس سيل جي بي». أما «مبادلة كابيتال»، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، فتوسّع بهذه الخطوة مشاركتها في البطولة، بعدما استحوذت على الفريق البرازيلي عام 2024. وترتبط شركة مبادلة للاستثمار بشراكة مع «سيل جي بي» منذ عام 2022.

وقال كريس بيك: «ثقتي كبيرة بمستقبل «سيل جي بي»، وبما تستطيع رياضة الإبحار أن تمنحه للشباب على وجه الخصوص. ويشرّفني أن أشارك «مبادلة كابيتال» تأسيس هذا الفريق في دولة تطمح إلى الريادة في كل ما تُقدم عليه».

وأضاف: «نريد بناء فريق قادر على المنافسة، يحظى بمساندة وطنية واسعة، ويستند إلى أسس تجارية تضمن استمراره. ونسعى من خلاله إلى توسيع انتشار رياضة الإبحار في الإمارات، وإتاحة فرص حقيقية للنساء والجيل الجديد».

وتنتقل ميلز إلى الفريق الإماراتي قادمة من «إيميريتس جي بي آر» البريطاني، بعد 5 مواسم كان لها خلالها دور أساسي في تطوّره ونجاحاته منذ عام 2021، بما فيها الفوز ببطولة «رولكس سيل جي بي» لعام 2025. وتخلفها في مسؤولية الخطط التكتيكية الرياضية البريطانية جيميما لاينز، المتخصّصة في الإبحار بالأجنحة المائية، والتي ستسجّل مشاركتها الأولى في سباقات البطولة نهاية الأسبوع الجاري في أبوظبي.

وقالت ميلز: «أجد في «سيل جي بي» كثيراً مما أؤمن بأن الرياضة ينبغي أن تقدّمه: منافسة على أعلى مستوى، ووصولاً إلى جمهور جديد، وقدرة على إحداث تغيير حقيقي. واليوم يتحقّق طموح راودني منذ وقت طويل، فأصبح أول امرأة تتولّى رئاسة فريق في البطولة. ويمنحنا هذا الفريق فرصة لنطمح إلى إنجازات أكبر في الأداء والقيادة، ولنعمل على توسيع الفرص التي تتيحها الرياضة للنساء والشباب».

وأضافت: «في الإمارات ما يدعونا إلى الحماس لهذه الخطوة، من تنامي جمهور «سيل جي بي» إلى الحرص على الاستثمار في الجيل الجديد. نريد فريقاً يسانده الجمهور في أنحاء الدولة، ويُلهم المشجّعين حول العالم لمتابعته. أريد الفوز، وأريد أيضاً أن نترك في هذه الرياضة أثراً يبقى بعد انتهاء مسيرتي في السباقات».

من جانبه، قال أنطونيو كوزولينو، الرئيس التنفيذي للفريق: «لطالما اتسمت الإمارات بالطموح واستشراف المستقبل والاستعداد لتجربة أساليب مختلفة. والمشاركة في تأسيس فريق هنا، ضمن بطولة تغيّر رياضة الإبحار، تتيح لي أن أبني شيئاً يعبّر عن قيم أؤمن بها منذ وقت طويل، وهذا ما يجعل المهمة مثيرة بالنسبة إليّ. وعلينا الآن أن نبني فريقاً تفخر به الإمارات، بما يحقّقه في المنافسات وبما يقدّمه خارج السباقات أيضاً».

وقال السير راسل كوتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سيل جي بي»: «عملنا منذ وقت طويل، مع شركائنا في المنطقة، على أن يكون للإمارات فريق في البطولة. وهذه الخطوة تعبّر عن متانة العلاقة التي تجمعنا، وعن التزامنا باستمرارها سنوات طويلة. ويشرّفنا توسيع تعاوننا مع كريس بيك و«مبادلة كابيتال»؛ فدعمهما المتواصل دليل على ثقة مالكي الفرق وشركائنا بالبطولة وبمستقبلها».

وأضاف: «هانا خيار ممتاز لقيادة القارب ورئاسة الفريق، وستكون قدوة لكثيرين في الإمارات وفي رياضة الإبحار حول العالم. وأتطلّع بشغف إلى رؤية فريق الإمارات عند خط الانطلاق في هونغ كونغ خلال يناير المقبل».

وتأسّست بطولة «سيل جي بي» عام 2019 على يد السير راسل كوتس ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة «أوراكل». وتتسابق فيها فرق وطنية على متن قوارب شراعية متطابقة ثنائية البدن من فئة «إف 50»، بالقرب من الشاطئ وأمام آلاف المشجّعين، بسرعات قد تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة.

وبدأت البطولة بـ6 فرق و5 جولات في عامها الأول، ووصلت في موسم 2026 إلى 13 فريقاً و13 جولة حول العالم. ويأتي انضمام الإمارات ضمن مساعي التوسّع التي أعلنتها البطولة في وقت سابق من هذا العام، للوصول إلى 20 فريقاً وطنياً بحلول 2030.

ويتزامن الإعلان مع اقتراب سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي، النهائي الكبير لموسم 2026، المقدّم من مجلس أبوظبي الرياضي، والمقرّر نهاية الأسبوع الجاري. ولا تزال بطاقة واحدة متاحة للتأهّل إلى السباق الحاسم على لقب الموسم، الذي تُمنح جائزته البالغة 2 مليون دولار أمريكي كاملة للفريق الفائز. وتبقى أعداد محدودة من التذاكر متاحة عبر الموقع الرسمي للبطولة.