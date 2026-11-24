تشارك اللاعبة الفلبينية ألكسندرا إيالا، المصنفة الـ«15» عالمياً، في النسخة الخامسة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، المقررة من 30 يناير إلى 6 فبراير 2027، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

و بحسب اللجنة المنظمة، تسجل إيالا، البالغة من العمر 21 عاماً، مشاركتها الثالثة في البطولة، التي تندرج ضمن فئة 500 نقطة لرابطة محترفات التنس، بعد موسم حافل بالإنجازات، نجحت خلاله في الوصول إلى أفضل تصنيف عالمي في مسيرتها، وهو الأعلى للاعبة فلبينية في تاريخ رابطة محترفات التنس.

وأحرزت إيالا في أغسطس الماضي لقب بطولة مبادلة واشنطن المفتوحة، لتتوج بأول ألقابها في منافسات الفردي على مستوى جولة رابطة محترفات التنس، وتصبح أول لاعبة فلبينية تحقق هذا الإنجاز، كما بلغت الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للمرة الأولى، محققة أفضل نتيجة لها في بطولات «الغراند سلام» الأربع الكبرى.

وأعربت إيالا عن سعادتها بالعودة إلى أبوظبي للمشاركة للمرة الثالثة في البطولة، بالتزامن مع احتفالها بمرور 5 سنوات على انطلاقها، مشيرة إلى أن دعم الجالية الفلبينية والجماهير من مختلف أنحاء الإمارات يمنح مشاركتها مكانة خاصة.