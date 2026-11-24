أكد سعيد النابودة، نائب رئيس نادي دبي لكرة السلة، أن مشروع النادي يستند إلى رؤية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي على خريطة كرة السلة العالمية، وبناء فريق قادر على المنافسة والاستمرار في أعلى المستويات.

وقال النابودة، على هامش الكشف عن القميص الثالث للفريق احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55: «أردنا تقديم شيء يعكس هويتنا وثقافتنا الإماراتية. استوحينا التصميم من تراثنا وتاريخنا، ونسعى من خلاله إلى الاحتفاء بهذه المناسبة بطريقة مختلفة، ونقل جزء من ثقافتنا إلى الجماهير في مختلف أنحاء أوروبا».

وأضاف: «اللغة العربية جزء أساسي من هويتنا وثقافتنا، وأردنا أن يكون لها حضور في الملاعب الأوروبية. سيكون هذا القميص الأول في تاريخ الدوري الأوروبي لكرة السلة الذي يحمل اللغة العربية، وهو أمر نعتز به كثيراً».

وعن طموحات الفريق في «يوروليغ»، قال النابودة: «نطمح في كل موسم إلى تقديم الأفضل، لكن الأهم أن نعمل خطوة بخطوة، ونحافظ على تركيزنا ونستفيد من كل مباراة».

وتابع: «نرى مستقبلاً كبيراً للنادي، لأن المشروع مبني على رؤية طويلة المدى. هدفنا ترسيخ مكانة دبي على خريطة كرة السلة العالمية، وبناء فريق قادر على المنافسة والاستمرار في أعلى المستويات».

وشدد النابودة على أهمية البعد المجتمعي في مشروع النادي، قائلاً: «من أبرز أهدافنا تقريب كرة السلة من المجتمع، خصوصاً الجيل الجديد. نريد أن نرى اهتماماً أكبر من الشباب والأطفال بهذه الرياضة، وأن نتيح لهم فرصة متابعة الفريق وأن يكونوا جزءاً من المشروع».

وسيرتدي لاعبو دبي القميص الجديد للمرة الأولى غداً الأربعاء، خلال مباراة الفريق ضد بارتيزان بلغراد في «يوروليغ» على صالة «كوكا كولا أرينا»، في أمسية تتخللها فعاليات احتفالية بعيد الاتحاد.

ويتميز القميص بلونه الأخضر الزمردي المستوحى من علم الإمارات، فيما تتصدر واجهته عبارة «عاش اتحاد إماراتنا»، المقتبسة من النشيد الوطني، وتبرز على الجهة الخلفية كلمة «دبي» وأسماء اللاعبين باللغة العربية إلى جانب الإنجليزية.

وتزين أطراف القميص زخارف مستوحاة من ريش الصقر، أحد أبرز رموز التراث الإماراتي، في تصميم يجمع بين الهوية الوطنية والطابع الرياضي العصري.

وأعد النادي برنامجاً احتفالياً يسبق مباراة الأربعاء، يتضمن فعاليات وطنية تتيح لجماهيره بمختلف جنسياتها المشاركة في الاحتفاء بعيد الاتحاد.