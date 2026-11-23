حسم البرازيلي لوكاس مورايس، اليوم الاثنين، منافسات المرحلة الأولى من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتصدر مورايس بطل العالم للراليات الصحراوية، رفقة ملاحه الإسباني بابلو مورينهو، المرحلة الأولى من النسخة الـ 35 من الرالي، بعدما قطع المتسابقون مسافة 344 كيلومتراً عبر تضاريس صحراوية متنوعة، من واحات العين وصولاً إلى مدينة زايد.

ومنح السائق البرازيلي فريقه داسيا ساندرايدرز الفوز بزمن ساعتين و29 دقيقة و38 ثانية، متقدماً بفارق 54 ثانية على الجنوب أفريقي هينك لاتيغان وملاحه بريت كامينغز من فريق تويوتا غازو ريسينغ.

وحل الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم المتعدد الألقاب ثالثاً، بعدما واجه صعوبات في اجتياز أحد الكثبان الرملية، فيما جاء القطري ناصر العطية رابعاً بفارق دقيقتين و15 ثانية، ليحافظ العطية على حظوظه في المنافسة على لقب الرالي وبطولة العالم.

واكتفى الأمريكي سيث كوينتيرو، متصدر بطولة العالم الحالي بالمركز الخامس بفارق 3 دقائق و20 ثانية عن المتصدر، بعدما واجه تحديات افتتاح المسار وصعوبات في عبور الكثبان الرملية.

وبهذه النتائج، قلص لوب الفارق مع كوينتيرو في صدارة بطولة العالم من 14 إلى 12 نقطة، بعدما حصد نقطتين إضافيتين في المرحلة. ومع تبقي أربع مراحل و50 نقطة متاحة من نتائج المراحل والترتيب النهائي للرالي، لا يزال أربعة متسابقين يحتفظون بفرص حسابية للتتويج، إذ يتأخر العطية بفارق 19 نقطة عن كوينتيرو، ولاتيغان بفارق 47 نقطة.

وفي منافسات الدراجات النارية، فرض الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي، دراج فريق هيرو موتورسبورتس، سيطرته على المرحلة، مستفيداً من انطلاقه في المركز الحادي عشر عقب فوزه بالمرحلة التأهيلية، ليسجل أسرع زمن في نقاط التوقيت الوسيطة الست.

وتقدم دوكيرتي على الأسترالي دانيال ساندرز، متصدر بطولة العالم، بفارق 27 ثانية، الذي تراجع إلى المركز الخامس في الجزء الأخير من المرحلة، ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 12 ثانية خلف الإسباني توشا شارينا.

وتتواصل المنافسات غداً الثلاثاء، بإقامة المرحلة الثانية، وهي الأطول في الرالي بمسافة 398 كيلومتراً، منها 325 كيلومتراً للمرحلة الخاصة، من مدينة زايد إلى السلع على ساحل الخليج العربي.