الترايثلون يسجل ظهوره الأول بمشاركة 236 طالباً وطالبة من 58 مدرسة

واصلت دورة «مايديا لألعاب مدارس دبي» منافسات موسم 2026–2027، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بإقامة بطولات البادل والقوس والسهم والترايثلون والغولف.

وتقام الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لدعم المشاركة الرياضية المدرسية، وتعزيز دورها في اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتشجيع الطلبة على ممارسة النشاط البدني وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التنافسية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل مدارسهم في منافسات منظمة، بما ينسجم مع مستهدفات «خطة دبي الرياضية 2033» في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة واكتشاف المواهب وتطويرها، وترسيخ الرياضة أسلوب حياة يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة حياة أفراده.

وشهدت المنافسات تنظيم أول بطولة للترايثلون ضمن برنامج الألعاب، إلى جانب تعاون مع بطولة «إعمار دبي بريميير بادل بي1» أتاح للاعبين الناشئين خوض الأدوار الختامية لبطولتهم بالتزامن مع منافسات المحترفين، بما يعزز ارتباط الرياضة المدرسية بالفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها دبي.

وجمعت بطولة البادل 98 طالباً من 39 مدرسة، تنافسوا في فئات تحت 12 و14 و16 عاماً. وأقيم دور المجموعات يوم 7 نوفمبر في «سايرو ون زعبيل»، بالتعاون مع أكاديمية «وورلد بادل أكاديمي»، فيما استضاف مجمع حمدان الرياضي الأدوار نصف النهائية والنهائية يوم 14 نوفمبر، بالتزامن مع نصف نهائي النسخة الثالثة من بطولة «دبي بريميير بادل P1».

وتوجت مدرسة فيرغرين الدولية بلقب فئة تحت 12 عاماً، وأحرزت المدرسة الدولية للإبداع العلمي لقب تحت 14 عاماً، فيما حصدت مدرسة كينغز البرشاء المركزين الأول والثاني في فئة تحت 16 عاماً، وحلت مدرسة الاتحاد الخاصة – جميرا ثالثة في الفئة ذاتها.

ويأتي هذا التعاون ضمن توجه الألعاب إلى بناء شراكات مع البطولات والأكاديميات والمؤسسات الرياضية، لتوفير خبرات تنافسية متخصصة للطلبة، وتعريفهم بفرص مواصلة ممارسة الرياضة وتطوير قدراتهم خارج نطاق المنافسات المدرسية.

وفي القوس والسهم، استضاف نادي دبي لأصحاب الهمم منافسات البطولة بمشاركة 45 طالباً وطالبة من 21 مدرسة، ضمن فئتي القوس المحدب والقوس المركب، وأربع فئات عمرية من تحت 11 إلى تحت 18 عاماً.

وبرزت مدرسة دبي سكولرز الخاصة بحصد ثلاث ذهبيات في القوس المحدب لفئات البنين تحت 13 عاماً، والبنات تحت 13 وتحت 18 عاماً، مسجلة ثمانية مراكز على منصة التتويج. وأحرزت مدرسة جيمس نيو ميلينيوم ذهبيتي القوس المحدب للبنين تحت 15 عاماً والقوس المركب للبنات تحت 18 عاماً، فيما فازت المدرسة الأمريكية في دبي بلقبي القوس المحدب للبنات تحت 11 وتحت 15 عاماً.

وعلى شاطئ الممزر، سجل الترايثلون ظهوره الأول في الألعاب بمشاركة 236 طالباً وطالبة من 58 مدرسة، توزعوا على فئتي «السوبر سبرينت للناشئين» بمشاركة 120 طالباً وطالبة، و«السوبر سبرينت» بمشاركة 116 طالباً وطالبة، في منافسات اختبرت قدرات المشاركين على التحمل والتكيف مع متطلبات رياضية متنوعة.

وفي «السوبر سبرينت للناشئين»، حصدت أكاديمية جيمس العالمية لقب البنين تحت 9 سنوات، وفازت مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية بلقبي البنات تحت 9 وتحت 12 عاماً، فيما أحرزت مدرسة دبي الإنجليزية لقب البنين تحت 12 عاماً. وفاز الفريق الثاني لمدرسة دبي الإنجليزية – المدينة الأكاديمية بسباق التتابع.

أما في «السوبر سبرينت»، فأحرزت أكاديمية جيمس العالمية لقبي البنين تحت 15 عاماً والبنات تحت 18 عاماً، وفازت مدرسة الشويفات الدولية بلقب البنات تحت 15 عاماً، ومدرسة آبل الدولية بلقب البنين تحت 18 عاماً، فيما توجت مدرسة وينشستر – جبل علي بلقب التتابع.

وفي الغولف، جمع نادي المرابع العربية للغولف 60 طالباً وطالبة من 30 مدرسة، تنافسوا في ثلاث فئات هي «ستيبلفورد» للمرحلتين الابتدائية والثانوية، واللعب بالضربات للمرحلة الثانوية.

وحصدت أكاديمية دبي الدولية – البرشاء لقب «ستيبلفورد» للمرحلة الابتدائية، وفازت المدرسة السويسرية العلمية الدولية بلقب الفئة ذاتها للمرحلة الثانوية، فيما أحرزت مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار لقب اللعب بالضربات للمرحلة الثانوية. وحققت كلية جميرا المركز الثاني في «ستيبلفورد» للمرحلة الابتدائية، والثالث في اللعب بالضربات للمرحلة الثانوية.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، نال William K من مدرسة جيمس جميرا الابتدائية جائزة أقرب ضربة إلى الحفرة عند الحفرة الثانية، فيما حصد Brahim N من مدرسة جيمس فيرست بوينت جائزة أطول ضربة عند الحفرة الثامنة.

وتواصل «مايديا لألعاب مدارس دبي» توفير فرص المشاركة في رياضات متنوعة على مدار العام الدراسي، بما يدعم اكتشاف المواهب، وترسيخ العمل الجماعي والروح الرياضية، وتعزيز الروابط بين مدارس الإمارة. وتحظى الألعاب برعاية رئيسية من «مايديا» وتتولى «إي إس إم» تنفيذها.