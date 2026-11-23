219 إجمالي أشواط الجائزة والمشاركون يتنافسون على 36 رمزاً



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق غداً الثلاثاء، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، على ميدان الوثبة في أبوظبي، بمشاركة واسعة من كبار ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون.



تقام المنافسات بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، امتداداً لاهتمام سموه برياضة سباقات الهجن، ودعمه لمسيرة تطورها. وينظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، منافسات الجائزة، التي انطلقت للمرة الأولى عام 1994.



وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة 219 شوطاً، منها 204 أشواط لسباقات الهجن، موزعة بواقع 60 شوطاً لسن الحقايق، و40 لسن اللقايا، و34 لسن الإيذاع، و30 لسن الثنايا، و40 لسن الحول والزمول، إضافة إلى 15 شوطاً للسباق التراثي، في ظل تنامي المشاركة واتساع نطاق المنافسات عاماً بعد عام. ويتنافس المشاركون على 36 رمزاً، على أن تختتم المنافسات بشوط الحول الرئيسي على السيف الذهبي، الذي تبلغ جائزته خمسة ملايين درهم.



ويتضمن البرنامج أيضا 15 شوطاً للسباق التراثي، تقام يوم 28 نوفمبر، وحددت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، ورصدت لها اللجنة المنظمة جوائز نقدية قيّمة، تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز للمراكز حتى المركز العاشر.



وتحظى «جائزة زايد الكبرى» بمكانة خاصة لدى المشاركين، لارتباطها باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعود إليه الفضل في إطلاق سباقات الهجن قبل أكثر من خمسة عقود، واستمرار مسيرتها بدعم القيادة الرشيدة.