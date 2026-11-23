بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، يشارك اتحاد الإمارات للصقور، للعام الثاني على التوالي، في معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 25 إلى 29 من الشهر الجاري.

ويستعرض الاتحاد خلال مشاركته أبرز بطولاته ومبادراته الرامية إلى الارتقاء برياضة الصقور، وتعزيز الوعي بقيمتها التاريخية، ونقل خبراتها ومكتسباتها إلى الأجيال المقبلة. ويسعى من خلال حضوره في المعرض إلى الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور والمهتمين بهذه الرياضة العريقة، مستفيداً من المكانة التي رسّخها الحدث في نسخته الأولى العام الماضي، التي شهدت مشاركة 12 دولة واستقطبت 116,617 زائراً.

ويقدّم جناح الاتحاد عرضاً شاملاً لمسيرة بطولاته وفعالياته الرياضية، التي رسّخت حضورها السنوي على أجندة الرياضة الوطنية، وأسهمت في تطوير رياضات وسباقات الصقور على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب مبادراته الداعمة للصقّارين وبرامجه الموجّهة إلى الأجيال الناشئة.

كما يسلط الاتحاد الضوء كذلك خلال أعماله بالمعرض على «وثيقة مبادئ الشيخ زايد في الصقارة»، بمناسبة الذكرى الخمسين لانعقاد المؤتمر العالمي الأول للصقارة في أبوظبي عام 1976، لتكون مرجعية شاملة لتطوير رياضة الصقور بجميع جوانبها، ونهجاً يستلهمه اتحاد الإمارات للصقور في بطولاته ومبادراته وبرامجه المختلفة، بعدما وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاقها مؤخراً، إذ تتضمن عشرة مبادئ رئيسية، تضع الرفق بالصقر وسلامته في مقدمة الأولويات، وتؤكد أهمية صون الموروث ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال، وتعزيز الدور الإنساني والحضاري للصقارة في التواصل بين الشعوب، وحماية الصقور والتنوع البيولوجي، وترسيخ النزاهة الرياضية والتنافس الشريف.

ويستهل الجناح عرضه بسباقات التلواح التمهيدية، التي تُقام لمسافتي 300 و400 متر، وتُخصّص لفئتي الناشئة والفرخ، بهدف تهيئة الصقور والصقّارين للموسم الرسمي، وفق شروط تأهيلية محددة. وشهدت النسخة الأخيرة من هذه السباقات زيادة كبيرة في أعداد المشاركين والصقور، بمشاركة 312 صقّاراً و815 صقراً.

كما يسلّط الاتحاد الضوء على بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، التي تُقام نسختها الثانية في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل، عقب النجاح الكبير الذي حققته نسختها الافتتاحية في دولة الكويت العام الماضي. وتُعدّ البطولة الأولى من نوعها في رياضات وسباقات الصقور التي تحمل اسم دولة الإمارات وتُقام خارجها، ويُمنح حق استضافتها للدولة الأكثر جاهزية واستيفاءً للمعايير والشروط المعتمدة، من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، بما يجسّد رؤية الإمارات في نشر تراث رياضة الصقور عالمياً.

ويستعرض الجناح أيضاً كأس الاتحاد لسباقات الصقور، الذي يُعدّ الحدث الوطني الأبرز في روزنامة الاتحاد، وشهدت نسخته الماضية مشاركة 879 صقراً و315 صقّاراً في منافسات امتدت على 19 شوطاً متنوعاً. كما يتناول أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور، التي تحتفي بجهود الإنتاج المحلي وتعزّز مكانة الإنتاج الإماراتي الأصيل، وقد شهدت نسختها الأخيرة ارتفاعاً في أعداد الصقور والمشاركين، بمشاركة 93 صقراً و40 صقّاراً.

ويبرز ضمن البطولات التي يستعرضها الاتحاد كأس فزاع لسباقات الصقور، الذي وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاقه للمرة الأولى في 12 يناير 2024، تقديراً للدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لرياضة الصقور العريقة، وإسهاماته في إثراء مسيرتها محلياً ودولياً. وشهدت النسخة الأخيرة من الكأس مشاركة 106 صقور، مقارنة بـ83 صقراً في النسخة الأولى.

وعلى صعيد المبادرات الداعمة للصقّارين، يعرّف الاتحاد زوّار جناحه بوثيقة «ناموسك يهمنا»، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات مشاركة صقّاري دولة الإمارات في بطولات وسباقات الصقور الدولية، كما يستعرض مسابقة «ربب طيرك» التي تأتي في إطار جهوده لإعداد جيل جديد من الصقّارين، حيث تم اعتماد إطلاقها لإعداد الصقّارين الناشئين وتأهيلهم، وتنمية مهاراتهم، وترسيخ أخلاقيات الصقارة والرفق بالصقر، وذلك لفئتي الذكور والإناث ضمن مرحلتين عمريتين، من 5 إلى 10 أعوام، ومن 11 إلى 15 عاماً، وتتضمن خمسة اختبارات لقياس مهارات المشاركين ومعارفهم في الصقارة، بما يسهم في صون الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأكد سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، أن الحضور الفاعل في الفعاليات المتخصصة، وتحقيق أثر ملموس من خلال المشاركة فيها يشكّلان ركيزة أساسية في عمل الاتحاد.

وأضاف أن هذه الفعاليات توفّر منصة مهمة لتحقيق أهداف الاتحاد، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز ارتباط شباب الإمارات وأجيالها الصاعدة برياضة الصقور، بوصفها أحد أبرز رموز الهوية الوطنية، ومظهراً أصيلاً للاعتزاز بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية.