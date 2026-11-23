تتحول سباقات الزوارق السريعة الكهربائية إلى وجهة جديدة لنجوم الرياضة والترفيه حول العالم، بعدما نجحت في جذب أسماء بحجم أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، ونجم كرة القدم الأمريكية توم برادي، والممثل العالمي ويل سميث، وأسطورة الكرة الإيفوارية ديدييه دروغبا، إلى عالمها المثير، الذي بات يعرف باسم «فورمولا 1 الماء».



وتجمع البطولة التي تعد الأولى من نوعها عالمياً في سباقات الزوارق الكهربائية بين السرعة والتكنولوجيا والاستدامة، في تجربة استثنائية، تستقطب المشاهير والمستثمرين والجماهير، وسط أجواء فاخرة، تشبه مشاهد أفلام جيمس بوند.



وشهدت مدينة ميامي ختام الموسم الثالث من البطولة، بإقامة أول جولة نهائية مزدوجة في تاريخها، على مياه خليج بيسكاين، بمشاركة 10 فرق، تتنافس عبر سبع جولات عالمية، فيما يمتلك عدد من أبرز نجوم العالم فرقاً خاصة، من بينهم برادي وجيمس وسميث ودروغبا، إلى جانب حارس ريال مدريد السابق، تيبو كورتوا، ونجم الموسيقى العالمي ستيف أوكي، والمغني مارك أنتوني.



وفرض فريق توم برادي نفسه بطلاً للمشهد، بعدما توج بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بقيادة الفنلندية إيما كيميلاينن، والأسترالي سام كولمان، ليحقق إنجازاً استثنائياً في منافسات لا تقل صعوبة وإثارة عن سباقات السيارات، بعدما حسم الفريق لقب الموسم في المحطة الختامية بميامي.



وتعتمد البطولة على قوارب كهربائية، تحمل اسم «ريسبيرد»، يبلغ طول الواحد منها 7.5 أمتار، وتعمل بقوة 200 حصان، وتصل سرعتها إلى نحو 96 كيلو متراً، مع قدرة على التحليق فوق سطح الماء، في مشهد يجمع بين تصميم سيارات الفورمولا 1 ومقاتلات الخيال العلمي والزوارق السريعة، التي اشتهرت بها أفلام جيمس بوند.



وتتميز المنافسات بمشاركة الرجال والسيدات معاً دون فصل بين الجنسين، إذ يضم كل فريق متسابقاً ومتسابقة، يتناوبان قيادة القارب خلال التصفيات وسباقات المجموعات والنهائيات، ما يمنح البطولة طابعاً مختلفاً في عالم رياضة المحركات.



ولم يقتصر دور المشاهير على الاستثمار وامتلاك الفرق، بل امتد إلى التأثير المباشر في عقلية المتسابقين، ولكن رغم الزخم المتزايد، لا تزال البطولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الجماهيرية، وتخطط لتطوير مناطق مخصصة للمشجعين العاديين، إلى جانب أجنحة كبار الشخصيات الفاخرة، التي أصبحت جزءاً أساسياً من هويتها، بما يتيح للجماهير متابعة السباقات، والتعرف إلى أبعادها الرياضية والبيئية.



وتراهن سلسلة «إيه 1» على الجمع بين الرياضة والاستدامة والترفيه، من خلال سباقات كهربائية، تقام في مواقع عالمية، لتؤكد أن مستقبل رياضة المحركات قد لا يقتصر على حلبات السيارات، بل يمتد إلى المياه، حيث تتنافس السرعة والتكنولوجيا تحت أنظار نجوم العالم.