اختتمت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أمس، برنامج النوخذة الصغير، الذي نظمته بدعم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 40 طالباً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز ارتباطهم بالموروث البحري الإماراتي.

تضمن البرنامج أنشطة تعليمية وتدريبية عرّفت المشاركين بأساسيات الإبحار الشراعي الحديث والتراثي، وأسهمت في تنمية مهاراتهم الجسدية والاجتماعية، وتعزيز الثقة بالنفس وروح التعاون والعمل الجماعي، من خلال تجارب عملية تجمع بين التعلم والترفيه في بيئة آمنة ومحفزة.

وشهد اليوم الختامي توزيع شهادات اجتياز المستوى الأول «Level 1» في الإبحار الشراعي الحديث والتراثي على الطلبة، بعد استكمالهم متطلبات المستوى، بما يمثل خطوة أولى في مسيرتهم لتعلم مهارات الإبحار واكتساب المعارف البحرية الأساسية.

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن المبادرات المجتمعية لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، التي تستهدف توسيع مشاركة الأطفال في الأنشطة الرياضية والتعليمية، فيما تواصل أكاديمية النادي تطوير برامجها المتخصصة لاكتشاف المواهب الناشئة، وترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأكد خليفة محمد السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن برنامج النوخذة الصغير يجسد حرص النادي على توظيف الرياضات البحرية في دعم نمو الأطفال وتنمية قدراتهم، من خلال مبادرات تجمع بين التعليم والتدريب والمحافظة على الموروث الوطني.

وقال السويدي: «نفخر بمشاركتنا في أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، وبنجاح الطلبة في اجتياز المستوى الأول في الإبحار الشراعي الحديث والتراثي، وهو ما يعكس أهمية إتاحة الفرصة للأطفال لاكتساب مهارات جديدة منذ الصغر، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وارتباطهم بالبحر الذي يشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».

وأضاف: «تؤدي أكاديمية النادي دوراً يتجاوز التدريب الرياضي إلى المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، ونحرص على تطوير برامج نوعية بالتعاون مع شركائنا، بما يوفر للأطفال بيئة تعليمية متكاملة، ويفتح أمامهم آفاقاً لمواصلة التعلم وممارسة الرياضات البحرية».