يستعد اتحاد الشطرنج لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير ونشر اللعبة في المؤسسات التعليمية، من خلال خطة متكاملة لعام 2027، تستهدف توسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز مشاركة الطلبة، وتأهيل المعلمين، إلى جانب استحداث بطولة وطنية لفرق المدارس، بما يسهم في ترسيخ حضور الشطرنج في البيئة التعليمية بمختلف إمارات الدولة.

وكشف تقرير لجنة الشطرنج في المدارس، الذي أعده بوجدان جاربيا، رئيس اللجنة، عن تحقيق أرقام قياسية في المشاركة خلال عام 2026، حيث استقطب دوري الشطرنج الرقمي، الذي أقيم في أبريل الماضي، 6129 طالباً من 88 جنسية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم واتحاد الإمارات للرياضة المدرسية.

كما سجلت تصفيات الألعاب المدرسية لدولة الإمارات مشاركة نحو 4600 طالب، في رقم غير مسبوق على مستوى الشطرنج المدرسي، فيما تولت اللجنة الجوانب التقنية في تصفيات الشارقة والفجيرة على مدار أربعة أيام، بمشاركة 690 طالباً من 141 مدرسة، تأهل منهم 100 طالب إلى النهائيات على مستوى الدولة.

وتتضمن خطة عام 2027 تنظيم النسخة الثانية من دوري الشطرنج الرقمي، عبر ثلاث مراحل تأهيلية تقام أيام 18 و20 و25 يناير، على أن يقام النهائي الكبير حضورياً في 30 يناير، مستهدفاً مشاركة أكثر من 8 آلاف طالب من 150 مدرسة، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 30% لمشاركة الطالبات.

وتشمل المبادرات كذلك إطلاق البرنامج الوطني للمعلمين والطلاب، الذي يهدف إلى إدخال الشطرنج إلى الفصول الدراسية من خلال تأهيل المعلمين وتزويدهم بمناهج تعليمية جاهزة، تتيح تدريس اللعبة وفق سبعة مستويات متدرجة، مع إصدار شهادات للطلاب من الاتحاد، وتوفير منصة إلكترونية باللغة العربية لرصد أعداد المدارس والمعلمين والطلبة المشاركين.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للبرنامج بمشاركة ما بين 30 و50 مدرسة، اعتباراً من يناير 2027، على أن تتبعها خطوات تدريجية لتوسيع نطاق التطبيق والاستفادة من نتائجه.

كما تتضمن الخطة استحداث بطولة فرق المدارس الوطنية، بمشاركة فرق تضم أربعة لاعبين ولاعباً احتياطياً من المدرسة نفسها، موزعين على ثلاث فئات، مع اقتراح إقامة المنافسات في أبريل 2027، وإتاحة الفرصة أمام المدارس الفائزة لتمثيل الدولة في بطولة العالم لمدارس الشطرنج التابعة للاتحاد الدولي.

وفيما يتعلق بتصفيات الألعاب المدرسية، أنجزت ست إمارات من أصل سبع تصفياتها، فيما تقرر إقامة تصفيات دبي خلال فبراير وأبريل 2027، على أن يقام نهائي الدولة في 29 مايو من العام نفسه.

وقال بوجدان جاربيا، رئيس لجنة الشطرنج في المدارس: «شهدت رياضة الشطرنج المدرسية تطوراً ملحوظاً خلال عام 2026، مع الإقبال الكبير من الطلبة على المشاركة في البطولات والمسابقات التي نظمناها بالتعاون مع الجهات التعليمية والرياضية في الدولة. ونعمل خلال عام 2027 على البناء على هذه المكتسبات من خلال إطلاق النسخة الثانية من دوري الشطرنج الرقمي، وتطبيق البرنامج الوطني لتعليم الشطرنج في المدارس وتأهيل المعلمين، إلى جانب تنظيم بطولة وطنية لفرق المدارس، بما يمنح المؤسسات التعليمية دوراً أكبر في نشر اللعبة».

وأضاف: «نتطلع إلى توحيد الجهود بين الاتحاد والأندية والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية وتنافسية مستدامة تساعد على اكتشاف المواهب الشابة وتطوير قدراتها، وتعزز حضور الشطرنج في المجتمع المدرسي».