اختتمت الأحد في دبي منافسات بطولة الإمارات الوطنية المفتوحة للاسكواش 2026، بمشاركة قياسية بلغت 104 لاعبين ولاعبات خاضوا أكثر من 300 مباراة على مدار يومين ضمن 14 فئة تنافسية، في أكبر مشاركة محلية تشهدها اللعبة في الدولة، بحسب اتحاد الإمارات للاسكواش.

وشهدت البطولة، التي أقيمت في «أول سبورتس أرينا» برعاية شركة «موتيف إنتيريورز»، منافسات في مختلف الفئات العمرية، من تحت 11 عاماً إلى الرواد فوق 45 عاماً، إلى جانب فئتي الرجال والسيدات المفتوحتين.

وحضر مراسم تتويج الفائزين فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعبدالله بن سوقات، رئيس اتحاد الإمارات للاسكواش، وعيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكعبي، ممثلاً عن وزارة الرياضة، إلى جانب ممثلي الجهات الراعية وأولياء أمور اللاعبين.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها إحدى البطولات الرئيسية للتصنيف المحلي للاعبين وتقييم مستوياتهم الفنية واكتشاف المواهب، ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة وتشكيل منتخب وطني قادر على تمثيل الإمارات في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للاسكواش عبدالله بن سوقات أن حجم المشاركة والمستويات الفنية التي شهدتها البطولة يؤكدان تطور اللعبة في الدولة والجهود المبذولة لتوسيع قاعدة ممارسيها.

وقال بن سوقات: «إن مشاركة 104 لاعبين ولاعبات، وإقامة أكثر من 300 مباراة خلال يومين، تمثل مؤشراً إيجابياً على النمو المتسارع لرياضة الاسكواش في دولة الإمارات، وتؤكد أهمية الاستثمار في البطولات المحلية باعتبارها الأساس الحقيقي لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال».

وأضاف: «ننظر إلى هذه البطولة باعتبارها منافسة رياضية مهمة في تطوير التصنيف المحلي للاعبين وتقييم مستوياتهم الفنية، بما يدعم توجهات الاتحاد نحو تشكيل منتخب وطني يمثل دولة الإمارات في الاستحقاقات الإقليمية والدولية والعالمية».

وأشار بن سوقات إلى أن الاتحاد يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع روزنامة البطولات المحلية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص، إلى جانب العمل على استضافة بطولات دولية معتمدة، بما يعزز حضور الإمارات على خريطة الاسكواش العالمية.

أبطال الفئات

وتوج محمد فرحان هاشمي بلقب فئة الرجال المفتوحة، متقدماً على علي عفيفي ومحمد وسيم، فيما أحرزت فرح مؤمن لقب السيدات، وحلت أدفِيكا فيشنو ناير ثانية وهنا عسكر ثالثة.

وفي منافسات الرواد، أحرز راهول موهناني لقب فئة فوق 35 عاماً، متقدماً على بافيل ميخالچوك وأسعد صغير، فيما توج رحمان مغيث بلقب فئة فوق 45 عاماً، أمام نيراج ماكيجا ورياض عطاري.

وبرزت أدفِيكا فيشنو ناير في منافسات الفئات العمرية بإحرازها لقبي تحت 15 و17 عاماً، إلى جانب حلولها ثانية في فئة السيدات المفتوحة، فيما توجت هنا عسكر بلقب تحت 19 عاماً، فضلاً عن حصولها على المركز الثالث في منافسات السيدات.

وأحرزت تشيان يو وو لقب البنات تحت 11 عاماً، وإيزابيلا جبرائيل لقب تحت 13 عاماً.

وفي منافسات البنين، توج خواجة يوسف عادل بلقب تحت 11 عاماً، وسليم الطحاوي بلقب تحت 13 عاماً، وزين فتحي بلقب تحت 15 عاماً، وخواجة عمار عادل بلقب تحت 17 عاماً، وأديف غولي بلقب تحت 19 عاماً.

ووفرت منافسات الفئات العمرية فرصة للجهاز الفني للاتحاد للوقوف على مستويات اللاعبين واللاعبات وتحديد المواهب التي يمكن العمل على تطويرها وإعدادها للاستحقاقات المقبلة.

وكرّم الاتحاد خلال الحفل الختامي شركة «موتيف إنتيريورز»، الراعي الرسمي للبطولة، و«أول سبورتس أرينا» المستضيفة للمنافسات، وخالد معتوق لمساهمته في تنظيم الحدث، إلى جانب اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة ومجلس دبي الرياضي وحكام البطولة.