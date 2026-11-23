تصدرت منافسات السيدات النسخة الحادية عشرة من بطولة الحبتور المحلية للتنس، المقامة في دبي حتى السادس من ديسمبر المقبل، وسط حضور جماهيري، فيما تنطلق اليوم الاثنين منافسات فئة الرجال.

وشهدت منافسات السيدات المفتوحة، التي أقيمت على ملاعب أكاديمية أنس جابر بكليات التقنية العليا في واحة دبي للسيليكون، فوز آنا ديل كليسيدت على جانا عبد الرازق 6-4 و6-2، وزوهانج على ديانا بونوماريفا 6-0 و6-0، فيما تأهلت عايشة تورديفا وسيرينا ستيفا مباشرة إلى الدور التالي.

وفي منافسات الفتيات تحت 16 عاماً، تأهلت ميجشياني بعد انسحاب منافستها باناوتسو بداعي الإصابة، عندما كانت الأولى متقدمة 6-1 و3-0، فيما بلغت جانيا باهانداري الدور التالي بعد انسحاب مارلوني إكسنر للإصابة أيضاً، إثر تقدمها 6-3 و1-0.

وفازت ماكوول على مايثيل سورفي بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3.

وتنطلق اليوم الاثنين منافسات فئة الرجال المفتوحة، فيما تتواصل مباريات بقية الفئات العمرية على ملاعب نادي البلدية في الجداف.

وتشهد البطولة، التي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، مشاركة قياسية بلغت 281 لاعباً ولاعبة يتنافسون ضمن 11 فئة، تشمل الفتيان والفتيات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إلى جانب فئتي الرجال والسيدات المفتوحتين والرواد فوق 35 عاماً.

وتحظى البطولة للعام الثالث توالياً بدعم من شركة «مبادلة»، في إطار مبادرة تستهدف رعاية المواهب الواعدة ودعم اللاعبين المتميزين في مسيرتهم الرياضية.