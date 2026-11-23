يشارك منتخب الإمارات لكرة السلة 3×3 على الكراسي المتحركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى القاهرة، حيث انتظم اللاعبون فور وصولهم في البرنامج التدريبي استعداداً لانطلاق منافسات البطولة، ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد لوضع اللمسات الفنية والخططية قبل خوض المباريات الرسمية.

وكان المنتخب قد اختتم معسكره التدريبي في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، والذي تضمن تدريبات فنية وبدنية مكثفة، بهدف تعزيز جاهزية اللاعبين ورفع مستوى استعدادهم للمشاركة في البطولة.

وتضم بعثة المنتخب خمسة لاعبين، هم جاسم مراد رمضان، ومنصور النقبي، ومحمد هاشل الحبسي، ومحمد الهاشمي، وعمير يونس، إلى جانب إسماعيل المرزوقي مديراً للمنتخب، وطارق الياسي مدرباً، ونزار فتحي علي الأشهب من الجهاز الطبي.

ويخوض منتخب الإمارات منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل والبرتغال وكينيا وليبيريا، في إطار سعيه إلى تقديم مستويات فنية تؤكد تطور كرة السلة على الكراسي المتحركة في دولة الإمارات، وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية.