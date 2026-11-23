يشارك منتخب الإمارات للسنوكر في منافسات كأس العالم للسنوكر 2026 لفئتي الفردي والفرق، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 40 لاعباً يمثلون 15 دولة، من بينهم نخبة من أبطال العالم ونجوم اللعبة.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة ثلاثة لاعبين، هم محمد شهاب ومحمد الجوكر وخالد الكمالي، فيما تضم البعثة عيسى الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، رئيساً للبعثة، ومحمد عبدالله يوسف إدارياً، وعبدالحميد عبدالكريم حكماً.

ويخوض لاعبو منتخب الإمارات منافسات الفردي أولاً، حيث يلتقي خالد الكمالي مع السعودي عمر العجلاني والإنجليزي هارفي تشاندلر، فيما يواجه محمد شهاب كلاً من التركي إيرين غورغوزه والباكستاني مباشر رضا والإيراني سياوش مزياني، ويلعب محمد الجوكر أمام القطري أحمد سيف والعُماني سامي الحمراشدي والسعودي زياد القباني.