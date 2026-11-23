ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن دعم الرياضة والرياضيين، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة الرياضة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس. كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم سعادة آمنة آل صالح، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم، ومن وزارة الرياضة سعادة لمياء السبوسي، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الرياضي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمستشارين في الوزارتين.

وناقشت اللجنة عدداً من المحاور المتعلقة بتوسيع نطاق المشاركة الرياضية المجتمعية، وتحقيق تكافؤ فرص ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، وتكامل منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتطويرها، والتفرغ الرياضي وسبل التوفيق بين المسيرة الرياضية والتعليم والعمل، وتعزيز وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، وإعداد رياضيي النخبة والمستوى العالي، وتوفير فرص الاحتكاك التنافسي لهم، إلى جانب كفاية واستدامة الدعم المالي والحوافز المقدمة للرياضيين، وتكامل منظومة الحماية الصحية والتأمينية، ومدى فاعلية تطبيق متطلبات الصحة والسلامة.

وتطرق الاجتماع إلى مسألة تحقيق التوازن في المبادرات المقدمة لمختلف الرياضات، ودور الإعلام الرياضي في إبراز الرياضات والرياضيين وتكريم أصحاب الإنجازات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة وتحفيز مختلف فئات المجتمع عليها، إضافة إلى تكامل قواعد البيانات الرياضية الوطنية وتوظيفها بما يعزز كفاءة التخطيط الرياضي، وكفاية الدعم المالي وتنويع مصادر تمويل الاتحادات الرياضية، وإصدار نظام التميز الرياضي المؤسسي وتفعيله، وتنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية وإجراءات التظلم.