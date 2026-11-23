أحرز السائق الإماراتي راشد الظاهري المركز الثالث في النسخة الثالثة والسبعين من جائزة ماكاو الكبرى، ليختتم موسم 2026 لرياضة السيارات بمنصة تتويج في كأس العالم للفورمولا الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، بعدما فاز بسباق التأهل الذي أقيم السبت الماضي.

وجاء إنجاز الظاهري، البالغ من العمر 18 عاماً، بعد فوزه بسباق التأهل، ليحجز مركز الانطلاق الأول للسباق الرئيسي الذي أقيم أمس الأحد، قبل أن ينهي السباق النهائي في المركز الثالث.

وقدم الظاهري، عضو برنامج مرسيدس-إيه إم جي للسائقين الشباب في الفورمولا 1، أداءً مميزاً مع فريق «آر-إيس جي بي» الفرنسي، ليكون السائق العربي الوحيد بين 26 متسابقاً يمثلون 13 دولة، ويرفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج في إحدى أبرز بطولات رياضة السيارات وأعرقها.

وأقيمت منافسات الجائزة على حلبة «غويا» في ماكاو، البالغ طولها 6.12 كيلومتر، والتي تعد من أكثر الحلبات تحدياً في رياضة السيارات، لما تتميز به من حواجز قريبة ومستقيمات عالية السرعة ومنعطفات متتابعة ومقاطع جبلية ضيقة.

وأثبت الظاهري جاهزيته التنافسية منذ انطلاق المنافسات، إذ سجل في حصتي التأهل يوم الخميس زمناً بلغ دقيقتين و14.674 ثانية، بفارق 0.009 ثانية فقط عن صاحب المركز الأول، فيما حالت الأمطار الغزيرة يوم الجمعة دون تحسين الأزمنة، ليحافظ على موقعه في الصف الأول لسباق التأهل.

وفي سباق التأهل المؤلف من 10 لفات، انتزع الظاهري الصدارة منذ الانطلاقة، ونجح في الحفاظ عليها حتى خط النهاية، محققاً الفوز بفارق 0.251 ثانية عن أقرب منافسيه، ليضمن الانطلاق من المركز الأول في السباق الرئيسي المؤلف من 15 لفة.

وانطلق الظاهري من المركز الأول في السباق الرئيسي، وشهدت المنافسات صراعاً قوياً، تمكن خلاله من تنفيذ تجاوز بارز عند منعطف «ماندرين» في اللفة الثانية عشرة ليتقدم إلى المركز الثاني، قبل أن ينهي السباق في المركز الثالث خلف البريطاني كين ناكامورا-بيرتا، الفائز بالسباق، والأسترالي أليكس نينوفيتش صاحب المركز الثاني.

وأكد أداء الظاهري الثابت خلال عطلة نهاية الأسبوع مكانته بين أبرز السائقين المشاركين، حيث شارك في أربعة مؤتمرات صحفية خُصصت للسائقين المتصدرين عقب حصتي التأهل، وبعد سباق التأهل، وعقب السباق النهائي.

وقال راشد الظاهري: «عندما تبدأ السباق من المركز الأول، فإن هدفك يكون دائماً تحقيق الفوز، لكننا خرجنا بالكثير من الإيجابيات، بعدما فزنا بسباق التأهل وصعدنا إلى منصة التتويج، وأظهرنا سرعة قوية رغم تغير الظروف الجوية. تمثيل دولة الإمارات في جائزة ماكاو الكبرى يعني لي الكثير، وأتمنى أن يشجع ذلك المزيد من الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم. لقد كانت تجربة مهمة تعلمت منها الكثير، والآن ينصب تركيزي على الاستفادة من هذه الخبرات استعداداً للمرحلة المقبلة في مسيرتي».

واختتم الظاهري موسمه في منافسات الفورمولا الإقليمية بتحقيق ثلاثة انتصارات والصعود إلى ثماني منصات تتويج في بطولة «فيا» للفورمولا الإقليمية الأوروبية 2026، إضافة إلى ثلاثة انتصارات وأربع منصات تتويج في كأس الفورمولا الإقليمية للشرق الأوسط.

ويستعد الظاهري، بعد فترة الاختبارات والتوقف الشتوي، لخوض بطولة «فيا» للفورمولا 3 عام 2027 مع فريق «فان أميرسفورت ريسينغ»، ليصبح أول سائق إماراتي يشارك في هذه البطولة، على أن تنطلق أولى جولاتها في مارس المقبل في البحرين والمملكة العربية السعودية.