حققت لاعبة الجوجيتسو زينب المنصوري حلم التتويج بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 18 عاماً في العام الحالي، لتقطف ثمار رحلة طويلة من العمل والتدريب والتضحيات، مؤكدة أن الوصول إلى منصات التتويج يحتاج إلى الإصرار والإيمان بالقدرة على تحقيق الأهداف، إلى جانب الدعم المعنوي والاهتمام من الأسرة.

وعبّرت زينب عن سعادتها الكبيرة عقب تتويجها في حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2026، مساء أمس الأحد، مؤكدة أن الجائزة التي حصلت عليها تمثل تتويجاً لجهد بذلته على مدار سنوات، وقالت: «هذا الإنجاز حلم راودني منذ فترة طويلة، والحمد لله تمكنت من تحقيقه بعد تعب وجهد كبيرين. كنت أتدرب مرتين يومياً، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية في الصالة، وأدركت أن الإنسان يستطيع الوصول إلى ما يطمح إليه بالإرادة والإصرار، وبالدعم الذي يساعده على مواصلة الطريق».

وأكدت زينب المنصوري أن طموحاتها تتجاوز الإنجاز الذي حققته، واضعة نصب عينيها تحقيق المزيد من الألقاب في 2027، وأضافت: «أتطلع في العام المقبل إلى حصد الذهب، سواء داخل الدولة أو خارجها، وأتمنى أن أواصل التطور وتحقيق الإنجازات التي تليق بالجهد الذي أبذله».

وخصّت زينب والدتها بالشكر، مشيرة إلى أنها صاحبة الدور الأكبر في وصولها إلى منصات التتويج، كما ثمّنت دعم أسرتها ومدربيها، وعلى رأسهم المدربتان البرازيليتان برينا ورابيل، إلى جانب الكابتن فاتن، مؤكدة أن مسيرتها لم تكن لتصل إلى ما حققته لولا وقوفهم معها.

من جانبها، أكدت والدة زينب سعادتها وفخرها بالإنجاز، وقالت إن رؤية ابنتها تحصد ثمار تعبها تمثل شعوراً لا يوصف، وأضافت: «تعبنا معها كثيراً، والحمد لله وصلت إلى ما كانت تطمح إليه، وأشكر القائمين على هذا الحدث، كما أتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي وفرت للاعبين كل الإمكانات، من صالات التدريب والتجهيزات إلى الأجهزة الفنية المتميزة».

وأشارت إلى أن وجود مدربات متخصصات من صاحبات الخبرة البرازيلية في الجوجيتسو يمثل عاملاً أساسياً في تطوير اللاعبين واللاعبات، مؤكدة أن الأسرة مهما قدمت من دعم لا تستطيع أن تحل محل الخبرة الفنية والعلمية، معربة عن تقديرها للمنظومة الرياضية في الإمارات التي تهيئ للأبطال أسباب النجاح، وتدعم استمرار الإنجازات.