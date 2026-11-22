

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشاركة أكثر من 310 آلاف عداء في النسخة الثامنة من «تحدي دبي للجري 2026»، التي أقيمت، صباح الأحد، على شارع الشيخ زايد، متجاوزة الرقم المسجل العام الماضي، والبالغ 307 آلاف مشارك.



وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على «إنستغرام»: «أكثر من 310 آلاف عداء.. مدينة واحدة مذهلة.. طاقة لا تتوقف! دبي لا تتوقف عن الإلهام»، مضيفاً: «310 آلاف خطوة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة.. دبي لا تتوقف عن الإلهام».



وتحول شارع الشيخ زايد إلى كرنفال رياضي وثقافي، شارك فيه أكثر من 310 آلاف شخص من مختلف الجنسيات والأعمار، في مشهد امتزجت فيه الرياضة بالفرح والبهجة، وتنوعت مظاهره بين عروض جوية لفريق «فرسان الإمارات»، ورقصات المشاركين وإيقاعات الطبول، وصولاً إلى روبوتات شاركت العدائين الجري، لتتحول الفعالية إلى احتفال جماهيري عابر للثقافات واللغات، جمع سكان دبي وزوارها في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية في العالم.



ولم يكن الجري وحده عنوان الحدث، إذ تحول شارع الشيخ زايد إلى مساحة مفتوحة للاحتفال والتعبير عن الفرح، حيث تداخلت أصوات الموسيقى وإيقاعات الطبول مع هتافات المشاركين، وتنوعت طرق الاحتفال بين الرقص والتقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو، فيما حرصت عائلات وأصدقاء على تخليد مشاركتهم بطريقتهم الخاصة، في أجواء عكست التنوع الثقافي، الذي تتميز به دبي، وقدرة الرياضة على جمع مختلف الجنسيات في مناسبة واحدة.



وتوافد المشاركون منذ ساعات الفجر الأولى إلى خط الانطلاق قبالة متحف المستقبل، قبل أن تمتد حشود العدائين على طول المسار على شارع الشيخ زايد، وسط الأبراج الشاهقة والمعالم العمرانية البارزة في قلب دبي، في مشهد جمع الرياضيين المحترفين والهواة والعائلات والأطفال، إلى جانب مشاركين يخوضون تجربة الجري الجماعي للمرة الأولى.



وخطفت عروض فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية الأنظار، إذ حلقت طائرات الفريق في سماء دبي، مقدمة تشكيلات جوية استعراضية فوق شارع الشيخ زايد، وسط تفاعل واسع من المشاركين الذين رفعوا هواتفهم لتوثيق المشهد، في لوحة جمعت بين مهارات الطيران، والأجواء الاحتفالية المصاحبة للحدث.



ولم تقتصر المفاجآت على العروض الجوية، إذ أضفت الروبوتات المشاركة في الجري طابعاً استثنائياً على الفعالية، بعدما ظهرت إلى جانب العدائين على المسار، وسط تفاعل لافت من المشاركين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو معها، في مشهد جمع بين الرياضة والتكنولوجيا.



واكتسب الحدث طابعاً كرنفالياً منذ ساعات الفجر الأولى، مع عروض الطيران الشراعي الاستعراضي والدمى العملاقة المضيئة، وفرق قرع الطبول، التي انتشرت في مناطق التجمع، فيما تحولت بعض نقاط المسار إلى ساحات للرقص والاحتفال، وسط أجواء من الحماس والتشجيع المتبادل.



وشكلت الإضاءة التي زينت الأبراج والمباني المحاذية لشارع الشيخ زايد خلفية للمشهد، قبل أن تبدأ أشعة الشمس الأولى في إضاءة الطريق، كاشفة عن حشود بشرية امتدت على طول المسار، في لوحة جمعت بين الحركة الرياضية والمعالم العمرانية الحديثة للإمارة.



وبرز التنوع الثقافي بين المشاركين بوصفه أحد أبرز ملامح الحدث، إذ اجتمعت جنسيات وخلفيات اجتماعية مختلفة في مساحة واحدة، وتجاورت العائلات والأطفال مع العدائين المحترفين والهواة، في أجواء غابت عنها الفوارق العمرية والبدنية، وحضرت فيها روح المشاركة والاحتفال.



وتجاوزت الفعالية بذلك مفهوم السباق الرياضي التقليدي، لتصبح مناسبة اجتماعية للاحتفاء بالحياة والنشاط البدني، حيث لم يكن الوصول إلى خط النهاية الهدف الوحيد للمشاركين، بل الاستمتاع بالتجربة الجماعية، ومشاركة الآخرين لحظات الفرح.



وسجلت النسخة الثامنة رقماً قياسياً جديداً، بمشاركة أكثر من 310 آلاف عداء، مقارنة بـ307 آلاف في النسخة الماضية، بزيادة تجاوزت ثلاثة آلاف مشارك، في مؤشر على تنامي الإقبال على الحدث الذي بات إحدى أبرز محطات «تحدي دبي للياقة».



ويأتي «تحدي دبي للجري» ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تخصيص 30 دقيقة يومياً لممارسة النشاط البدني على مدى 30 يوماً، وترسيخ الرياضة جزءاً من الحياة اليومية.



ويعكس الإقبال الجماهيري الواسع قدرة الفعاليات الرياضية على تجاوز حدود المنافسة لتصبح وسيلة للتواصل بين الثقافات، وتعزيز الروابط المجتمعية، إلى جانب دورها في نشر ثقافة النشاط البدني، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على تبني أسلوب حياة صحي.



وبات «تحدي دبي للجري» موعداً سنوياً، يجمع مئات الآلاف في قلب المدينة، ويحول أحد أهم شوارعها الحيوية إلى مساحة للرياضة والاحتفال والتفاعل الإنساني، في نموذج يجمع بين التنوع الثقافي والبهجة المجتمعية.