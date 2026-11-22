اختتمت اليوم منافسات سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي أقيم في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ضمن سباقات السلع البحرية 2026، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهد السباق منافسات قوية بين المحامل المشاركة، وسط أجواء حماسية عكست مهارات النواخذة والبحارة في التعامل مع الرياح وتوجيه الأشرعة، وقدرتهم على توظيف خبراتهم البحرية للوصول إلى خط النهاية، في مشهد جسّد أصالة الموروث البحري الإماراتي واستمرار حضوره في المنافسات الرياضية التراثية.

وأسفرت النتائج عن فوز المحمل «الظفرة» رقم 87 بالمركز الأول، بقيادة مالكه ونوخذته مروان عبدالله محمد المرزوقي، فيما حل المحمل «غازي» رقم 103 في المركز الثاني، لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، وجاء المحمل «نمران» رقم 259 في المركز الثالث، بقيادة مالكه والنوخذة عبدالله محمد جمعة المرزوقي.

عقب ختام المنافسات، توّج الفائزين بالمراكز الأولى كل من ماجد عتيق المهيري، المستشار التراثي في مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة محمد السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وراشد محمد الفلاحي، مدير إدارة الخدمات والمساندة بالنادي، وسعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة بالنادي، وخليفة راشد الرميثي، مدير الرياضات التراثية بالنادي، وسط أجواء احتفالية عكست مكانة السباق وأهميته لدى مجتمع الرياضات البحرية التراثية.

ويأتي تنظيم السباق في إطار الجهود المشتركة لصون التراث البحري الإماراتي، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالرياضات التقليدية، وتشجيع مشاركة النواخذة والبحارة، بما يسهم في استدامة سباقات المحامل الشراعية وترسيخ حضورها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

وتواصل سباقات السلع البحرية 2026 فعالياتها في مدينة السلع، بما يعزز مكانة منطقة الظفرة وجهة رئيسية لاحتضان الفعاليات والبطولات البحرية التراثية، ويسهم في إبراز الموروث البحري الإماراتي والمحافظة عليه للأجيال القادمة.