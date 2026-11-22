

دخل عصير براعم البروكلي عالم التغذية الرياضية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح خياراً جديداً لعدد من نجوم الرياضة العالمية، بينهم الدراج الدنماركي مادس بيدرسن، صاحب القميص الأخضر في طواف فرنسا الأخير، وعدد من الأبطال الأولمبيين، الذين يعوّلون عليه لتعزيز القدرة على التحمل وتسريع الاستشفاء البدني، خلال المنافسات وبعدها.



ولا يتجاوز المشروب، الذي يستهلك على هيئة جرعة صغيرة تبلغ 60 ملليلتراً، حجماً كبيراً، لكنه يحتوي على تركيز مرتفع من مركبات «الإيزوثيوسيانات»، الموجودة في براعم البروكلي، والتي تشير أبحاث أولية إلى دور محتمل لها في مساعدة الجسم على التعامل مع الإجهاد البدني وتقليل تراكم حمض اللاكتات في الدم.



ومن بين أبرز الرياضيين الذين لجأوا إلى هذا المشروب، الأمريكي كول هوكر، المتوج بذهبية سباق 1500 متر في أولمبياد باريس وبطولة العالم في 5000 متر، والنرويجي إينار هيديغارت، صاحب ذهبيتي التتابع 4×7.5 كلم وسباق الفرق في التزلج الريفي بأولمبياد ميلانو-كورتينا، إلى جانب العداء السويدي أندرياس ألمغرين، بطل أوروبا في سباق 10 آلاف متر وبطل العالم في نصف الماراثون.



وكشف بيدرسن عن تجربته الإيجابية مع العصير، مشيراً إلى أنه حقق خلال سباق «جينت-فيلفيليم» أفضل معدل أداء له على الإطلاق خلال 90 دقيقة، موضحاً أنه لاحظ قدرة أكبر على استعادة نشاطه سريعاً حتى بعد بذل أقصى جهد خلال صعود المرتفعات.



كما أشاد هيديغارت بتأثير المشروب، معتبراً أن نتائجه الجيدة في السباقات والحصص التدريبية الشاقة تعزز قناعته بفاعليته، فيما أشار مواطنه إميل إيفرسن إلى أنه يساعده على التعافي بصورة أسرع خلال فترات الراحة القصيرة بين مراحل السباقات.



وتعود فكرة استخدام العصير إلى أبحاث علمية درست تأثير المركبات الموجودة في براعم البروكلي على استجابة الجسم للمجهود البدني المكثف، وأظهرت دراسة نشرت عام 2023 في دورية «ريدوكس بيولوجي»، أن تناول مستخلص براعم البروكلي لمدة سبعة أيام متتالية من التمارين المكثفة، ارتبط بانخفاض مؤشرات الإجهاد التأكسدي وتراجع تراكم اللاكتات خلال التمارين متوسطة الشدة.



وتكمن أهمية العصير مقارنة بتناول البروكلي بصورته الطبيعية في تركيز المركبات النشطة وسهولة الحصول على جرعة محددة منها. ووفقاً لإميل سيوالاندر، مؤسس شركة «نوميو» السويدية المنتجة للمشروب، فإن الجرعة الواحدة البالغة 60 ملليلتراً توفر كمية من مركبات الإيزوثيوسيانات القابلة للاستفادة منها تعادل تقريباً ما يوجد في 2.5 إلى 3 كيلوغرامات من البروكلي النيئ.



ورغم هذه المؤشرات المشجعة، لا تزال الأبحاث في مراحلها الأولى، ولا تتوافر حتى الآن دراسات كافية لتأكيد التأثير المباشر للعصير على تحسين الأداء الرياضي بصورة قاطعة. ويرى خبراء أن هناك أساساً علمياً محتملاً لهذه الفرضية، لكن محدودية الدراسات تحول دون اعتباره حتى الآن وسيلة مثبتة لرفع كفاءة الرياضيين.