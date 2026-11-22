في أجواء احتفالية مميزة وبحضور ورعاية الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، احتفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بمرور عشر سنوات على تأسيس أكاديمية تدريب الناشئين والشباب للرياضات البحرية «2016–2026» التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الأجيال الناشئة في مختلف الرياضات البحرية وذلك في مناسبة استثنائية جسّدت مسيرة عقد كامل من العمل الرياضي والتربوي والإنجازات المتواصلة وأسهمت في إعداد جيل واعد من الرياضيين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل والبطولات الدولية.

شهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الرياضية والمؤسسات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين إلى جانب المدربين وأولياء الأمور والرياضيين من منتسبي الأكاديمية وخريجيها.

استُهلت فقرات الحفل بكلمة ألقاها أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية استعرض خلالها أهمية هذه المناسبة التي تمثل محطة بارزة في مسيرة النادي، مؤكداً أن الاحتفال بعشر سنوات من عمر الأكاديمية ليس مجرد استذكار للإنجازات بل هو احتفاء برؤية رياضية رائدة آمنت منذ انطلاقتها بأن الاستثمار الحقيقي في الرياضة يبدأ من بناء الإنسان واكتشاف المواهب وصقل قدرات الأجيال الناشئة وتوفير البيئة المناسبة أمامهم للتميز والإبداع والوصول إلى منصات التتويج.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية هو ثمرة تعاون وتكامل بين النادي وشركائه والكوادر التدريبية والإدارية وما بذلوه من جهود مخلصة أسهمت في ترسيخ مكانة الأكاديمية نموذجاً رائداً في تطوير الرياضات البحرية وإعداد الأبطال.

وعقب الكلمة عُرض فيلم وثائقي استعرض أبرز محطات مسيرة الأكاديمية منذ تأسيسها عام 2016 موثقاً عشر سنوات من العمل المتواصل والنجاحات والبطولات وما شهدته من تطور في برامج التدريب والتأهيل والإنجازات التي حققها منتسبها على المستويين المحلي والدولي وصولاً إلى تخريج أجيال من الرياضيين الذين حملوا اسم الفجيرة ودولة الإمارات في مختلف المنافسات العالمية.

وفي لفتة تقديرية تعكس الوفاء لكل من أسهم في هذه المسيرة قام الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي راعي الحفل بتكريم الجهات والمؤسسات والشركاء الذين كان لهم دور بارز في دعم الأكاديمية ومساندة برامجها وأنشطتها على مدار السنوات العشر الماضية تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح هذا المشروع الرياضي الرائد.

كما شمل التكريم المدربين الذين اضطلعوا بدور محوري في تدريب وتأهيل الناشئين والشباب وصقل مهاراتهم الفنية والبدنية وإعدادهم وفق أسس علمية وتدريبية متخصصة بما أسهم في صناعة جيل رياضي يمتلك القدرة على المنافسة والعطاء ورفع علم الدولة في أكبر المحافل الرياضية الدولية.

وامتدت لحظات الوفاء والتقدير لتشمل أوائل الدفعات التي التحقت بالأكاديمية وتخرجت فيها والذين شكلوا النواة الأولى لمسيرتها الرياضية ونجحوا في الانتقال من مقاعد التدريب إلى ميادين المنافسة الدولية والمشاركة في بطولات العالم منذ عام 2016 في تجسيد عملي لنجاح رؤية الأكاديمية وأهدافها.

كما تم تكريم جميع الرياضيين والمنتسبين الحاليين للأكاديمية وتقديم الشهادات التقديرية لهم تشجيعاً لجهودهم وتحفيزاً لمواصلة التدريب والتطور وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

شهد الحفل حضور كل من: خالد خميس بن دسمال الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية ومحمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الاقتصاد والزراعة وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتجديف والشراع الحديث، وناصر محمد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة لكرة القدم، والمهندسة أصايل البلغوني مدير عام مؤسسة الفجيرة للمواصلات، وسلامة أبو مجاهد مدير تلفزيون الفجيرة، وزياد فغولي ممثل المكتب الإقليمي لمحركات ميركوري، والمهندس محمد سعد ممثل شركة دلما مارين إلى جانب هيثم محمود عمرو، وعز الدين الزمال وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية وممثلي المؤسسات الداعمة.