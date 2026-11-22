شهد «تحدي دبي للجري 2026»، صباح اليوم الأحد، مشاركات غير تقليدية جمعت بين التراث والثقافة والمواقف الإنسانية، بعدما اختار عدد من المشاركين الاحتفاء بالحدث بطرق مختلفة، من ارتداء الأزياء التراثية وحمل مجسمات مستوحاة من تاريخ دبي، إلى رفع عبارات تعبر عن الاعتزاز بالإمارة، فيما اختارت إحدى المشاركات تقديم عرض زواج خلال الفعالية، التي جمعت عشرات الآلاف على شارع الشيخ زايد.

وشارك الفلبيني ألبيرتو حاملاً مجسماً لسفينة شراعية تقليدية، مستحضراً ماضي دبي البحري ورحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، في مبادرة أراد من خلالها التعريف بجانب من التراث المحلي والتعبير عن ارتباطه بالإمارة التي يقيم فيها منذ 12 عاماً.

وقال ألبيرتو، الذي ارتدى زياً مستوحى من التراث البحري: «اخترت هذا الزي لأنه يمثل تراث دبي، وأردت المشاركة به في تحدي الجري تعبيراً عن حبي لهذه المدينة».

وأضاف: «أعيش في دبي منذ 12 عاماً، وأصبحت الآن وطني الثاني. أردت أن أحتفي بتاريخ الغوص على اللؤلؤ والقوارب التقليدية التي تشكل جزءاً من تراثها».

ولم يكن ألبيرتو الوحيد الذي اختار طريقة مختلفة للمشاركة، إذ رفعت مشاركات عبارات باللغة الإنجليزية تعبّر عن اعتزازهن بدبي، من بينها «My Pride, My Home Dubai» (دبي فخري وموطني)، و«Heart of Dubai» (قلب دبي)، تعبيراً عن ارتباطهن بالمدينة.

وفي واقعة أخرى، اختارت إحدى المشاركات تقديم عرض زواج خلال الفعالية، لتضيف لحظة عاطفية إلى أجواء الجري، وسط احتفالات المشاركين الذين حرص كثير منهم على توثيق تجربتهم بصور ومقاطع فيديو تذكارية.

واستعرض مشاركون آخرون ثقافات بلدانهم من خلال الأزياء التقليدية والرموز الوطنية، حيث اجتمعت جنسيات متعددة في فعالية واحدة، واختار كل مشارك طريقته الخاصة للاحتفاء بالحدث والتعبير عن هويته.

وتنوعت الأزياء والألوان والعبارات الاحتفالية على شارع الشيخ زايد، فيما حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية وتوثيق مشاركتهم، وسط أجواء من الفرح والحماس جعلت مسار الجري مساحة للاحتفال والتواصل بين الثقافات.

وأظهرت هذه المشاركات جانباً اجتماعياً من «تحدي دبي للجري»، الذي يجمع بين تشجيع ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتعبير عن قصصهم الشخصية وارتباطهم بدبي، في فعالية جمعت الرياضة والتراث والثقافة والمواقف الإنسانية.